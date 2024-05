Ventimiglia, giornata della legalità: prevista una commemorazione in piazza Falcone e Borsellino

Per non dimenticare una delle pagine più buie della storia repubblicana, anche a Ventimiglia si terrà una commemorazione pubblica in Piazza Falcone e Borsellino e agenti delle scorte, giovedì 23 maggio alle ore 10:30.

Il 23 maggio 1992, nell’attentato impresso nella memoria di tutti come la Strage di Capaci, persero la vita i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo insieme a tre agenti della scorta. Solo due mesi dopo, il 19 luglio 1992, Cosa Nostra uccise anche il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta nella Sstrage di via D’Amelio. Da allora, il 23 maggio di ogni anno si celebra la ricorrenza nazionale del Giorno della Legalità, volta a commemorare le vittime di tutte le mafie e, in particolare, delle stragi del 1992.

Il programma prevede la deposizione di una corona d’alloro e una breve orazione da parte del Sindaco della Città di Ventimiglia, On. Flavio Di Muro, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, e gli onori ai caduti. Sulla facciata del Comune di Ventimiglia sarà esposto per tutta la giornata il tradizionale lenzuolo bianco in memoria delle vittime delle stragi di mafia.