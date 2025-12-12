"Selvatica": la mostra fotografica di Nova Kronos sugli istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri

L’Associazione Nova Kronos presenta la mostra fotografica “Selvatica – Istanti rubati alla fauna delle Alpi Liguri”, un evento che promette di condurre i visitatori in un viaggio emozionante alla scoperta della biodiversità alpina ligure. L’esposizione, realizzata in collaborazione con Le Serre Village, sarà allestita presso la galleria del centro commerciale Le Serre dal 16 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, e sarà visitabile tutti i giorni durante le festività natalizie.

La mostra raccoglie una serie di pannelli fotografici che immortalano gli animali selvatici nel loro habitat naturale. Gli scatti, frutto del lavoro di talentuosi fotografi, raccontano momenti di vita autentica: cuccioli accuditi dai genitori, atteggiamenti giocosi, scene di quiete e armonia immerse nella natura incontaminata. Ogni immagine diventa così un inno alla bellezza e alla maestosità della fauna alpina, capace di suscitare stupore e riflessione sul valore della conservazione ambientale.

L’allestimento è pensato per offrire un’esperienza immersiva e coinvolgente, trasformando la visita in un’occasione di conoscenza e sensibilizzazione. La mostra non è soltanto un percorso estetico, ma anche un invito a riflettere sul delicato equilibrio che regola la vita degli ecosistemi montani e sull’importanza di tutelare la ricchezza naturale del territorio ligure.

A coronare l’iniziativa, il 5 gennaio i volontari dell’Associazione Nova Kronos saranno presenti in galleria per una raccolta di cibo destinata agli animali di persone in difficoltà, un gesto solidale che unisce la bellezza della natura alla concretezza dell’aiuto sociale.