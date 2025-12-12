Sanremo: domani pomeriggio al via la mostra fotografica solidale dedicata ai cani e ai gatti del canile ENPA

Sarà inaugurata domani pomeriggio alle 18.30 la mostra fotografica solidale dedicata ai cani e ai gatti ospitati dal canile ENPA di Sanremo. L’esposizione, ospitata negli spazi del Bar OltreOltrelaqua in corso Orazio Raimondo 95, propone una selezione di scatti firmati dai fotografi Manuela Martorana e Gianni Bellanca, che hanno immortalato da vicino gli amici a quattro zampe in attesa di una nuova famiglia.

La mostra nasce con un chiaro intento benefico: per tutta la sua durata sarà possibile effettuare donazioni a sostegno del canile, contribuendo alle spese per cure veterinarie, alimenti e attività dedicate agli animali accolti nella struttura. L’iniziativa rappresenta un momento culturale ma anche un’importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’adozione e del benessere animale. L’ingresso è libero.