Area Sanremo 2025: oggi le audizioni finali con Carlo Conti, in palio due posti per il Festival di Sanremo 2026 (Foto)

È il giorno decisivo per i giovani talenti della musica italiana: oggi si svolgeranno le audizioni della finale di Area Sanremo 2025, l’attesa competizione che premia nuovi artisti emergenti e che metterà in palio due posti nelle “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo 2026. Alla selezione, che è entrata nella fase conclusiva dopo giorni di audizioni al Palafiori, sarà presente Carlo Conti, direttore artistico della prossima edizione del Festival della Canzone Italiana e figura di riferimento per la commissione artistica.

L’edizione di quest’anno ha visto un vero boom di partecipanti: oltre 505 giovani artisti – tra solisti, duo e band – provenienti da tutta Italia si sono iscritti per conquistare un posto nella prestigiosa manifestazione musicale ligure. Dopo diverse giornate di audizioni e momenti formativi nell’ambito della Area Sanremo Music Week, la Commissione musicale ha selezionato 22 finalisti ufficiali che oggi si esibiranno di fronte alla giuria per contendersi l’accesso alla vetrina più ambita della musica italiana. Nessuno degli esponenti della nostra provincia, purtroppo, ha avuto accesso alla finale.

Una settimana fa il Palafiori ha aperto le porte per accogliere i convocati alle audizioni di Area Sanremo 2025, il concorso della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e del Comune di Sanremo che permetterà a due giovani artisti – singoli, coppie o band – di partecipare al prossimo Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Dal 5 dicembre a oggi la Commissione di Valutazione di Area Sanremo 2025 - composta da Lavinia Iannarilli, Walter Santillo e Mattia Bravi - ha ascoltato a porte chiuse gli inediti degli artisti ammessi: 505 gli artisti, di età compresa tra 16 anni compiuti e 29 anni. 470 si sono esibiti come solisti, 16 come band (numero raddoppiato rispetto al 2024) e 19 in coppia.

I finalisti di Area Sanremo 2025 :

Pasquale Ascanio

Enula Bareggi

Luigi Bellini

Andrea Buono

Alessandro Coli

Elia Faggella

Andrea Gallo

Giuseppe Gobbi

Christian Iodice

Alberto La Malfa

Matteo Martire

Antonio Mazzariello

Pablo Murphy

Giordana Petralia

Matteo Pierotti

Alessandra Rizzo

Franco Rujan

Niccolò Selmi

Filippo Spanio

Alessandro Tomasi

Luca Tribos

Sebastiano Zorzi

Dopo le audizioni, intorno alle 18.30, il Palafiori ospiterà anche la cerimonia di chiusura di Area Sanremo 2025 nel corso della quale saranno annunciati i nomi dei 10 vincitori. Come da tradizione, nel corso della premiazione verrà assegnata anche la Targa Vittorio De Scalzi. Il riconoscimento dedicato al grande artista ligure scomparso nel 2022, nelle scorse edizioni è stata attribuito a Crytical (Francesco Paone) nel 2024, Nausica (Giordana Petralia) nel 2023, Sarah Toscano nel 2022 e Salvat (Salvatore Celesia) premiato nel 2021 dallo stesso De Scalzi. I 10 vincitori di Area Sanremo si esibiranno domani davanti a Carlo Conti e alla Commissione RAI, che avrà il compito di scegliere chi di loro salirà sul palco del prossimo Festival. I nomi dei due prescelti saranno svelati durante la serata “Sarà Sanremo”, trasmessa in diretta dal Teatro dell’Opera del Casinò il 14 dicembre su Rai 1.

Questi artisti rappresentano la rosa finale da cui verranno scelti i due vincitori che accederanno automaticamente alla sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti. 'Area Sanremo' non è solo una gara: è un vero e proprio percorso di crescita e valorizzazione per le nuove voci della scena musicale italiana. Grazie all’organizzazione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e al supporto del Comune, l’iniziativa offre laboratori, momenti formativi e preziosi incontri con professionisti del settore.

In passato, molti dei partecipanti ad Area Sanremo hanno visto la loro carriera decollare proprio grazie alla visibilità e alle opportunità offerte da questa accademia-concorso. Con la formula aggiornata per il 2025, i due vincitori accederanno direttamente al palco dell’Ariston senza passare da ulteriori selezioni, un riconoscimento che aumenta l’appeal e il valore dell’iniziativa per i talenti under 30 provenienti da tutta Italia.