Ospedaletti: "Giochiamo! – Incontri ludici di prevenzione", il Centro Culturale La Piccola organizza incontro per prevenire le dipendenze

Il Settore Servizi Sociali del Comune di Ospedaletti, in collaborazione con la Cooperativa sociale L’Ancora, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro dal titolo “Giochiamo! – Incontri ludici di prevenzione”, in programma martedì 16 dicembre alle ore 9.15 presso il Centro Culturale La Piccola, in via Cavalieri di Malta.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui rischi legati al gioco d’azzardo e alle dipendenze comportamentali, proponendo un laboratorio conoscitivo e formativo condotto dagli esperti della Cooperativa L’Ancora. Attraverso attività ludiche e momenti di riflessione, si cercherà di esplorare le “emozioni” che alimentano il gioco patologico e di fornire strumenti utili per riconoscere e affrontare le abitudini negative che possono condizionare la vita quotidiana.

L’incontro è ad ingresso libero e aperto a tutti, con l’intento di coinvolgere non solo chi è direttamente toccato dal problema, ma anche familiari, educatori e cittadini interessati a comprendere meglio le dinamiche delle dipendenze.