Bajardo si accende di luce, musica e fuoco con il mercatino di Natale

Domenica 14 dicembre il borgo di Bajardo si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e suggestioni per festeggiare l’arrivo del Natale. Sarà una giornata speciale, pensata per avvolgere i visitatori in un’atmosfera di festa e convivialità, tra luci, musica e tradizioni che si intrecciano con la bellezza incontaminata delle Alpi Liguri.

Fin dal mattino, passeggiando tra le vie e le piazze del borgo, si potranno ammirare panorami mozzafiato e scoprire il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici del territorio. Nella Piazza Parrocchiale verrà acceso il tradizionale fuoco di Natale, simbolo di calore e comunità, mentre i locali offriranno proposte gastronomiche che spaziano dai menù della tradizione ligure fino a piatti vegetariani, per soddisfare ogni gusto.

La musica sarà protagonista per tutta la giornata. Tra le bancarelle del mercatino si esibiranno i Ponente Folk Legacy, con momenti di musica itinerante che inviteranno i presenti a ballare sulle note della tradizione folk, irlandese e occitana. Alle ore 14.30 la stessa band terrà un concerto con strumenti rari e di tradizione, accompagnando il pubblico fino alle prime ore della sera.

Quando le luci di Natale si accenderanno, Bajardo si vestirà di magia: il borgo diventerà fiaba e silenzio, con ogni rumore ovattato e l’aria frizzante che accarezzerà il respiro dei presenti. Sarà un’esperienza unica, capace di unire la suggestione del paesaggio con la forza delle tradizioni.

La manifestazione, denominata “Festa Natale Bajocco”, è resa possibile grazie al sostegno della Regione Liguria – Assessorato al Turismo, attraverso il Fondo Unico Nazionale del Turismo. In caso di pioggia, la festa sarà rimandata a una delle domeniche successive, per garantire a tutti la possibilità di vivere appieno questa giornata di festa e condivisione.