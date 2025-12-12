Ventimiglia, gli allievi della Filarmonica giovanile superano gli esami ABRSM a Londra: un successo che conferma il valore educativo della musica

L’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia celebra un nuovo straordinario traguardo: sei allievi della scuola hanno superato con il massimo dei voti gli esami ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) sostenuti presso la prestigiosa Royal Academy of Music di Londra. Un risultato che testimonia il livello di preparazione raggiunto dai giovani musicisti e l’importanza del percorso formativo offerto dall’associazione.

Protagonisti di questo successo sono:

Sara Cafagna, pianoforte

Giorgia Vernillo, pianoforte

Miriam Balestra, pianoforte

Giulia Bedini, pianoforte

Andrea Ficarra, tromba

Leontiy Sarazhynskiy, sax contralto

A guidarli in questo cammino è stato il team dei docenti dell’associazione: Mº Franco Cocco (presidente e insegnante di tromba), Mº Luigi Cocco (tromba), Mº Eugenio Cocco (pianoforte) e Mº Mirco Rebaudo (clarinetto e sassofono contralto). Il superamento degli esami ABRSM rappresenta un importante riconoscimento internazionale, ma per l’Orchestra Filarmonica Giovanile il valore del risultato va ben oltre la sola valutazione musicale. «Per noi la musica è prima di tutto un’esperienza che forma la persona», sottolinea il Mº Franco Cocco. «Questi esami non sono un punto di arrivo, ma un passaggio significativo in un percorso che valorizza impegno, costanza e spirito di gruppo.»

L’esperienza londinese ha offerto agli allievi un’occasione unica di confronto con uno scenario musicale internazionale, contribuendo alla loro crescita artistica e personale. La Filarmonica Giovanile, infatti, da anni si impegna a creare per i giovani un ambiente educativo dove la musica diventa strumento di inclusione, disciplina, consapevolezza e collaborazione. Il risultato ottenuto a Londra premia il lavoro quotidiano degli studenti e dei loro insegnanti, confermando ancora una volta il ruolo dell’associazione come punto di riferimento culturale e sociale per la città di Ventimiglia. Un esempio concreto di come la musica possa unire, formare e costruire comunità.