Sanremo: Palazzo Roverizio ospita il concerto-spettacolo "Scandali in Salotto"

Domenica 14 dicembre alle ore 17.00, il suggestivo salone affrescato di Palazzo Roverizio, risalente al XVIII secolo, ospiterà il concerto-spettacolo “Scandali in Salotto”, un raffinato percorso musicale pensato per rievocare il fascino e l’eleganza della Belle Époque.

L’evento, intitolato “Dall’Operetta al Caffè Chantant”, propone un brillante viaggio tra musica e parola d’altri tempi, in un’atmosfera immersiva che trasformerà il salone in un vero e proprio salotto musicale d’epoca, con tavolini e lampade a creare un ambiente intimo e avvolgente.

Protagonisti della serata saranno il soprano Elena D’Angelo, il fine dicitore Luigi Monti e la pianista Elena Mariano. Il trio condurrà il pubblico attraverso celebri arie, canzoni, racconti e leggere pagine musicali, intrecciando ironia e spirito teatrale in una performance capace di emozionare e divertire.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento, saranno previsti ricchi premi e, al termine dello spettacolo, il tradizionale Brindisi degli Auguri, per celebrare insieme l’arrivo delle festività in un clima di convivialità e bellezza.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi natalizi della città e rappresenta un’occasione imperdibile per vivere la magia della musica in una cornice storica e incantevole.