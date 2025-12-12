La cantautrice di Lingueglietta Chiara Ragnini si toglie la maschera con il nuovo singolo 'In incognito'

'In Incognito' è il nuovo singolo di Chiara Ragnini, terzo estratto dal disco 'Cuoresanto', attualmente in lavorazione e in uscita nel 2026. Il brano segue le pubblicazioni dei mesi scorsi dei precedenti singoli 'L’effetto che mi fai' e 'Sabato', aggiungendo un ulteriore tassello al percorso emotivo e narrativo del nuovo progetto discografico.

Con 'In Incognito' Chiara affronta uno dei temi più complessi dell’esperienza umana: il rapporto tra ciò che mostriamo e ciò che siamo. In un mondo in cui tutto sembra richiedere la polarizzazione anche della sfera emotiva, la canzone rivendica l’esistenza di una zona di mezzo fatta di sfumature, contraddizioni e fragilità che ci rendono profondamente umani. Le maschere che indossiamo, spesso per proteggerci, finiscono per soffocarci: solo quando cadono possiamo rivelare la nostra essenza con coraggio ed autenticità.

Anche ilinterpreta visivamente questo passaggio attraverso un forte contrasto estetico: un inizio in bianco e nero in cui Chiara, vestita di nero e con una maschera sul volto, si muove in uno spazio sospeso. Il punto di svolta arriva quando la maschera viene rimossa: l’immagine si apre al colore, simbolo di verità, vulnerabilità e rinascita.

“Troppo spesso restiamo impigliati a metà strada fra il bisogno di rivelare la nostra essenza e la paura del giudizio degli altri - rivela Chiara - ed ho scelto, nella mia vita, di mostrarmi a nudo senza filtri, correndo il rischio e assumendomi le responsabilità di questa direzione. Le emozioni sono troppo importanti per restare soffocate a lungo: vanno lasciate fluire, sostenendo il nostro vero essere e donandoci al mondo per ciò che realmente siamo. La maschera, naturalmente, è un simbolo: in questo brano che profuma di malinconia, chi decide di levarsela di dosso sceglie la strada più importante, ossia il cammino verso la propria libertà”.

Musicalmente, il brano è attraversato da un equilibrio tra tensione e delicatezza: melodie sospese, parole trattenute, frasi che cercano un varco per rivelarsi senza filtri. È il racconto di un’emozione che lotta per emergere e di un’identità che, tra esitazioni e slanci, sceglie infine la verità. Il brano si avvale nuovamente delle preziose collaborazioni con il cantautore Edoardo Chiesa, qui in veste di raffinato chitarrista elettrico, e con il bassista Dario La Forgia. Appuntamento, dunque, in radio e nei digital store.

Chiara Ragnini: da anni attiva sulla scena indipendente, Chiara Ragnini è stata ospite lo scorso anno di Vinicio Capossela, duettando con l'artista nelle sue tappe genovesi del tour; è andata in onda live su RAI Radio2 e RAI Radio Tutta Italiana e su RAI2 nel format E Viva il VideoBox! Ospite più volte del Club Tenco, negli anni ha condiviso il palco anche con I Pirati dei Caruggi, Milano 5.0, Omar Pedrini, Vittorio De Scalzi, Dolcenera e molti altri. Collocata fra gli artisti del "Dizionario dei Cantautori e Cantautrici del Nuovo Millennio" di Michele Neri e recentemente inserita fra le cantautrici più interessanti nel nuovo libro di Paolo Talanca "Musica e parole. Breve storia della canzone d'autore in Italia", ha tre album, due EP e un disco live alle spalle e attualmente è al lavoro sul suo nuovo disco di inediti Cuoresanto, in uscita nel 2026.