Atletica, Camporosso vince il primo premio al torneo Ravano (Foto)

La scuola di Camporosso Mare vince il primo premio nell'atletica al torneo Ravano andato in scena a Genova.

"Ci sono giornate che riempiono il cuore e ti fanno crescere, soprattutto quando i protagonisti sono ragazzi che praticano sport e ottengono i migliori risultati" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "La scorsa settimana a Genova, nel torneo 'Ravano', la manifestazione collegata al mondo della scuola primaria più grande in Europa in termini di numeri e di adesioni, la squadra di Camporosso ha vinto il primo premio nella regina degli sport: l’atletica".

Gli atleti si sono cimentati in diverse discipline: 50 metri, salto in lungo e staffetta. "Per tutti noi è una grande soddisfazione e con entusiasmo rivolgiamo i nostri complimenti a tutti i giovani atleti per la loro prestigiosa performance sportiva: Chiara Candelletta, Andrea Gulino, Francesco Canciani, Valentino Moro, Sara Pellegrino e Ian Ferrari. Un ringraziamento particolare va anche ai preparatori e accompagnatori, il professor Benizzotto e le professoresse Aime e Anfossi" - sottolinea il primo cittadino - "È stata senza dubbio una bellissima avventura sportiva ma crediamo ancora di più sia stato un ulteriore momento di crescita per imparare fondamentali valori come il rispetto per gli altri, l’uguaglianza, il fair play e il sapersi aiutare a vicenda".