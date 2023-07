Ventimiglia: quattro Canadair in azione per spegnere l'incendio che ha distrutto 10 ettari di bosco (Foto e Video)

E’ ancora attivo e sarà presidiato per tutta la notte l’incendio che, da ieri sera sta bruciando circa 10 ettari di bosco e macchia mediterranea nell’entroterra di Ventimiglia. Partito dal territorio di Olivetta San Michele si è poi esteso a quello di Ventimiglia, precisamente in frazione Torri.

Da ieri lavorano senza sosta decine di Vigili del Fuoco e di Volontari della Protezione Civile a terra. Questa mattina sono prima intervenuti due elicotteri ma, vista la zona impervia e la vastità del rogo, sono arrivati ben quattro Canadair che da oggi stanno facendo continui lanci di acqua dall’alto per cercare di spegnere l’incendio.

Sicuramente non verrà completamente spento questa sera e, nella notte è previsto che i soccorritori rimangano sul posto per evitare che si allarghi ulteriormente. I mezzi aerei andranno avanti fino al tramonto ma è probabile che servirà il loro intervento anche domani.

Come accade anche a Sud del nostro paese e in Grecia in questi giorni, gli incendi boschivi sono sempre una piaga difficile da estirpare. Roghi che al 90% sono dolosi e per i quali non sempre si trovano i responsabili. E, quando si trovano, probabilmente le pene sono troppo esigue, visto il reiterarsi continuo.