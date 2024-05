Ventimiglia: lo Zonta club festeggia i 35 anni di attività, impegno civile rivolto alle donne

Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera ha organizzato e ospitato sabato 18 maggio all’Hotel Parigi di Bordighera la IV riunione delle Presidenti dell'Area 03/Distretto 30 di Zonta International.

Oltre cento zontiane in rappresentanza dei 18 Club delle regioni del Nord-Ovest (Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta) hanno partecipato ai lavori del convegno che ha chiuso il biennio Zontiano 2022-2024. Momento conclusivo della riunione del Club Ventimiglia Bordighera è stata una cena di gala che si è svolta al ristorante La Reserve per festeggiare i 35 anni dalla sua fondazione.

Ospiti le massime autorità dell'Area e del distretto, la Governor Ivana Sarotto, l'area Director Renata Vallo, la nuova presidente Zonta Italia Leonilda Cussotto, la tesoriera di Area Luciana Adriano e tante zontiane riunite per festeggiare insieme l’importante traguardo. Si è posta l’attenzione sui 35 anni di attività del Club che ha attraversato il passaggio al secondo millennio con la consapevolezza del cambiamento progressivo del ruolo della donna nella società contemporanea, testimone e protagonista di una dinamica in continua evoluzione.

Le Co-Presidenti Gabriella Blancardi e Gabriella Bodino hanno voluto sottolineare le tappe principali del percorso: “Dal 1989 ad oggi abbiamo sostenuto e appoggiato le grandi campagne di Zonta International in difesa delle donne e dei loro diritti con impegno e passione con un occhio particolare rivolto alla lotta contro la violenza sulle donne, che ha portato alla creazione di uno sportello di ascolto per donne vittime di violenza e maltrattamenti, per il diritto all'istruzione, l'aiuto alle mamme lavoratrici e ai ragazzi, soprattutto quelli più culturalmente fragili e bisognosi di aiuto per procedere negli studi, da cui è scaturito un progetto di doposcuola che in questi ultimi due anni ci ha impegnato presso le scuole medie di Bordighera e attraverso una borsa di studio importante che noi assegniamo da 20 anni presso il Liceo Aprosio di Ventimiglia. Oltre a un lavoro incessante e importantissimo per il raggiungimento di quella parità di genere per cui molti progressi sono stati fatti ma c'è ancora molto lavoro da fare soprattutto per quanto riguarda il campo professionale”. Un bilancio ampiamente positivo ma, soprattutto, condiviso: “Voglio ringraziare tutte le nostre socie, Anche quelle che non fanno più parte del Club, perché il grande lavoro svolto è stato possibile grazie alla partecipazione di ognuna di loro, ma in particolar modo grazie alle Presidenti che si sono alternate alla guida del club traghettandolo fino al suo 35° compleanno e ognuna delle quali ha dato al Club il suo contributo e la sua impronta. Auspico che il nostro club possa operare ancora per molto tempo e raggiungere i traguardi indicatici dalle Fondatrici di Zonta nel 1919 negli Stati Uniti”.