Finalmente un po' di pioggia (ma poca) nelle ultime ore sulla provincia: in giornata tempo variabile per il controesodo

Finalmente un po’ di pioggia sulla nostra provincia. Sicuramente gli operatori turistici non saranno particolarmente d’accordo ed effettivamente il maltempo (seppur ridotto nella sua intensità) ha colpito proprio nel weekend del 1° maggio, costringendo alcuni villeggianti ad anticipare il rientro, previsto per oggi.

Una perturbazione, quella che ha colpito ieri e sta colpendo ancora in queste ore la nostra provincia, che non ha portato grandi precipitazioni. Sono quantificabili tra i 10 e i 15 millimetri ma, quanto meno, hanno consentito di ‘bagnare la terra’ come direbbero agricoltori e floricoltori. La siccità di questi ultimi tempi non si colma, ovviamente, con una pioggia come quella che si registra in queste ore, ma ci si deve accontentare.

Temperature in lieve calo, con le minime che sulla costa si sono attestate intorno ai 15 gradi mentre, nell’entroterra, sono scese tra i 4 e i 10. Un ultimo scossone dell’inverno si potrebbe dire, con la colonnina di mercurio sotto la media stagionale, tenuto conto che l’anno scorso il 1° maggio vedeva già molti residenti e turisti approfittare della bella giornata per un primo bagno fuori stagione.

Le previsioni di Arpal vedono, per l'intera giornata odierna, condizioni di instabilità. Fino ad oggi pomeriggio sulla nostra provincia e sulla Costa Azzurra, è prevista un’alternanza di cielo sereno o poco nuvoloso ad addensamenti che potranno portare piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale moderato. In serata venti da Nord 50-60km/h con raffiche e rinforzi di burrasca sul crinali ed allo sbocco delle valli esposte.

Domani deboli piogge residue in esaurimento da Ponente in mattinata. Venti da Nord 50-60km/h con raffiche e rinforzi di burrasca sul crinali ed allo sbocco delle valli esposte, in calo dalle ore centrali.