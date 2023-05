Ventimiglia: missione ballottaggio, dopo la decisione di Parodi ora si attendono quelle di Panetta e Scullino

La situazione politica di Ventimiglia rimane in bilico, in attesa del ballottaggio di domenica e lunedì prossimo, quando Gabriele Sismondini e Flavio Di Muro si giocheranno la poltrona di sindaco della città di confine.

Lo scenario politico, ad una settimana dal primo turno, è cambiato dopo la scelta dell’apparentamento tra il candidato del centrodestra e la lista dei ‘Frontalieri’ e del suo leader Roberto Parodi. Una scelta che, già da alcuni giorni sembrava scontata, visto che la lista che ha ottenuto il 7% al primo turno aveva da tempo evidenziato una maggiore componente di centrodestra.

Dopo l’apparentamento e con l’eventuale vittoria di Di Muro cambierebbe anche lo scenario in consiglio comunale, con l‘ingresso di Parodi e la perdita di un esponente di Forza Italia in assise. Ora l’ago della bilancia è sicuramente ‘Federazione Civica’, lista che insieme a ‘Ventimiglia nel cuore’ ha appoggiato al primo turno Tiziana Panetta. “Per questo che la scelta deve essere meditata – evidenziano dallo staff della Panetta – e lo faremo con alcune riunioni già previste per lunedì e martedì. E’ certo che non faremo apparentamenti ma dobbiamo decidere chi appoggiare”.

Al momento la decisione non è ancora stata presa e lo sarà solo in relazione ai programmi: “La scelta è tra non andare a votare o andarci, scegliendo uno o l’altro sulla base dei programmi di Sismondini e Di Muro. Dobbiamo individuare gli argomenti che riteniamo più importanti, per capire se sono in entrambi i programmi o meno”.

La decisione ultima dovrebbe essere presa entro mercoledì, quando si saprà quale indicazione di voto verrà data. Al momento non sembra siano state pianificate riunioni con i candidati a sindaco mentre sono in corso contatti tra i diversi esponenti che aspirano alla carica di consigliere.

L’attesa di Federazione Civica corrisponde anche a quella delle liste che fanno capo a Gaetano Scullino. Per quanto riguarda le tre compagni la riunione è fissata per martedì sera e, anche in quel caso, dovrà essere presa una decisione definitiva. Sia per le liste di Panetta che per quelle di Scullino non ci sarà apparentamento ma solo eventuale appoggio, ma sarà comunque importante per le sorti del prossimo sindaco di Ventimiglia.