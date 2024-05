A Sanremo finisce l’era Biancheri, il sindaco saluta il consiglio dopo 10 anni: “È il momento di cambiare, c’è bisogno di nuova linfa”

A Palazzo Bellevue è il giorno della ‘last dance’ dell’amministrazione Biancheri. Dopo 10 anni il sindaco più longevo nella storia della Città dei Fiori si è congedato dal consiglio comunale che lo ha visto protagonista per due mandati insieme alle giunte che lo hanno accompagnato per due volte alla guida della città.

Un’assise aperta proprio dalle parole del sindaco Alberto Biancheri che, visibilmente commosso, dopo un primo intervento da parte del presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande, ha salutato l’aula aprendo la discussione sul rendiconto della gestione esercizio 2023: “Questa è la 151ª volta il consiglio comunale, per me è l’ultimo ed è inutile nascondere emozione, orgoglio e tutti i sentimenti che stiamo provando. È stato fatto un grandissimo lavoro cercando di portare a termine delle opere importanti. Mi fa un certo effetto pensare che è l’ultimo consiglio, ma c’è anche felicità, è arrivato il momento di cambiare, c’è bisogno di nuova linfa. C’è grande emozione, qui dentro abbiamo fatto tantissime battaglie e voglio ringraziarvi, un ‘grazie’ sentito a tutti voi, in 151 consigli non è mai mancato il numero legale ed è un segno di fiducia nei miei confronti. Senza di voi non sarebbe stato possibile realizzare molti progetti. Ringrazio anche le opposizioni, si è instaurato con molti di voi un rapporto di amicizia e vi faccio gli auguri per il vostro futuro ricco di soddisfazioni. Un ringraziamento ai dipendenti comunali, c’è stato rispetto e amicizia, un sentimento che mi ha fatto piacere. Grazie al lavoro dei nostri dirigenti e segretari siamo riusciti a ottenere grandi risultati”.