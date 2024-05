Elezioni Amministrative Sanremo: incontro di Mager con le associazioni musicali cittadine

Sono stati tanti i temi che le associazioni musicali hanno esposto al candidato sindaco della coalizione civica per Sanremo Alessandro Mager e ai candidati Silvana Ormea (Sanremo al Centro) e Chicca Dedali (Anima) nel corso dell'apposito incontro informativo avvenuto ieri.

La necessità di spazi per fare musica, di una sala prove pubblica, di spazi per i concerti, di locali per accogliere musica live e ancora la necessità di coordinamento tra le varie realtà musicali della città per realizzare un cartellone di manifestazioni, non solo estivo, attrattivo per residenti e turisti con una programmazione caratterizzata da una tempistica adeguata a richiamare turisti e a promuovere la destinazione Sanremo.

Infine la valorizzazione delle rassegne musicali e dei festival nati nella nostra città. Tutte azioni possibili che Alessandro Mager, se eletto, si è assunto la responsabilità e l’impegno di realizzare.