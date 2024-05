Elezioni Sanremo, Mager: "Forte sostegno dell'Ariston è ulteriore motivazione"

“Desidero ringraziare tutte le sanremesi e i sanremesi che domenica pomeriggio hanno scelto di venire al Teatro Ariston per la convention di presentazione dei candidati della coalizione civica che sostiene la mia candidatura a Sindaco. Eravamo veramente in tantissimi. Purtroppo il Teatro Ariston non è riuscito a contenerci tutti e in molti hanno dovuto rinunciare. I 96 candidati delle 4 liste civiche (Anima, Forum Sanremo, Idea Sanremo, Sanremo al Centro) si sono stretti intorno a me".

A parlare così il candidato a sindaco, Alessandro Mager.

"Ne abbiamo approfittato per ribadire alcuni concetti per noi fondamentali: prima di tutto ho ringraziato il Sindaco Alberto Biancheri per il lavoro svolto e per tutte le opere e le progettazioni che ci lascia; l’ho ringraziato anche per i 15 milioni di euro di avanzo d’amministrazione con cui il prossimo Sindaco, che – con il sostegno dei sanremesi - spero di essere io, potrà intervenire per realizzare numerosi interventi di manutenzione di cui la Città necessita; una situazione ben diversa da quella da lui trovata 10 anni fa, dopo soli 5 anni di amministrazione dei partiti del centro destra quando si ritrovò 8 milioni di debiti cui far fronte nell’immediato; sono gli stessi partiti e persone di cui nessuno ricorda una sola opera di rilievo, la raccolta differenziata al 27% e, soltanto l’inaugurazione delle opere messe in campo dall’amministrazione di Claudio Borea, anch’egli con noi all’Ariston domenica pomeriggio".

"Sono tornato a parlare del progetto di trasformare Piazza Colombo, prosegue Mager, in un Parco Urbano, con parcheggi per poter decongestionare Via Roma, arteria cruciale per il traffico cittadino, che necessita di una profonda riqualificazione; ho ribadito che non taglieremo, anzi aumenteremo, gli investimenti nel sociale; ho poi sottolineato la mia volontà di lavorare per ricostruire il clima di fiducia e di amore per la Città e tra i sanremesi e l’Amministrazione pubblica, io non posso accettare che si parli male della mia città; ho infine ribadito che sarò garante del buon funzionamento degli uffici, secondo quanto dice la nostra Costituzione, e che pretenderò da tutti qualcosa in più del semplice rispetto della Legge. Il forte sostegno e supporto dei sanremesi dell’Ariston mi ha ulteriormente motivato. A loro va il mio ringraziamento e quello dei 96 candidati delle mie liste”.