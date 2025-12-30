Claudio Scajola presenta al nuovo Consiglio provinciale la relazione sull’azione dell’Amministrazione

"Questo mio intervento illustra lo scenario in cui si inserisce l’Amministrazione che abbiamo appena ufficializzato e che si appresta ad iniziare il suo mandato. Per maggiore chiarezza voglio distinguere i principali settori di attività della Provincia, evidenziando – per ogni settore - l’azione che abbiamo condotto nel mio mandato precedente e che ha portato all’attuale situazione".

Lo ha dichiarato il Presidente Claudio Scajola durante la seduta d'insediamento del Consiglio provinciale.

TPL (Riviera Trasporti spa)

La situazione dev'essere innanzitutto inquadrata nella sua particolarità: la Provincia di Imperia è sia concessionaria del servizio sia azionista di maggioranza (ha il 99,917% delle azioni della società) della società che svolge il servizio. La Provincia di Imperia è stata l’artefice del salvataggio dell’azienda di trasporto, prima con una ricapitalizzazione che ha consentito di mettere a punto la procedura di concordato preventivo ammessa con decreto del Decreto del Tribunale di Imperia (il termine è stato fissato il 2 agosto del 2026), poi con una lunga e laboriosa operazione – con una complessa interlocuzione con l’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) - che ha portato il Consiglio provinciale, il 18 giugno 2025, a deliberare l’affidamento in house del servizio alla stessa azienda per 5 anni a partire dall’ 1 luglio 2025. Abbiamo così scongiurato l’interruzione del servizio, salvato l’azienda e conservato i relativi posti di lavoro. Nel corso del 2023 e del 2024 – nelle more dell’affidamento in house - si è garantita la continuità del servizio continuando a svolgere tutte le funzioni in materia di TPL ovvero: la vigilanza sul rispetto degli oneri di servizio assunti dal soggetto gestore; immissione in linea di nuovi autobus; svolgimento delle funzioni relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, dell’idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni nonché dell’ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare; interfaccia con la Regione Liguria e i Comuni della Provincia di Imperia in materia di Accordi di Programma e TPL in generale; l’elaborazione di progetti di sviluppo innovativi come ad esempio il Progetto Aree Interne Valle Arroscia che prevede la gestione associata di un servizio di T.P.L. innovativo su gomma integrato con servizi flessibili nell'area Interna dell'Alta Valle Arroscia. Il futuro impone però anche nuove strategie organizzative. Per questo motivo stiamo predisponendo gli atti necessari al profondo mutamento alla governance della Società, per assicurare un marcato rinnovamento rispetto alla gestione precedente. Nell’ambito di tale prospettiva, nel 2025, mantenendo costanti rapporti di confronto e verifica con la Società tramite i propri consulenti, è stato revisionato lo Statuto di Riviera Trasporti S.p.A. adeguandolo alle prescrizioni del modello in house ed è stato elaborato un idoneo Piano Industriale corredato dal Piano Economico Finanziario, approvato dal Consiglio provinciale con una delibera del 12.02.2025.

Rifiuti

E’ in corso la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani in località Colli a Taggia. Si tratta di un impianto che consentirà di trattare sia la parte indifferenziata sia la parte organica del rifiuti evitando il costoso trasporto di detti materiali fuori provincia e fuori regione, consentendo così auspicabilmente di ridurre la Tari.

- la Provincia di Imperia nell'anno 2022 ha posto in gara un progetto di fattibilità per la costruzione di un impianto di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani della provincia di Imperia, con annessa discarica di servizio, presentato in project fìnancing dal promotore RTI Idroedil s.r.l. e W.T.T. B.V approvato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016;

la procedura di gara ha visto vincitore e quindi affidatario il suddetto RTI per una concessione di anni 22 (2 anni di costruzione e 20 di gestione per il rientro dell'investimento) del valore complessivo di € 224.146.600,00 di cui € 87.000.000 quale valore di costruzione delle opere;

il 5 giugno 2023 il R.T.I. vincitore si è costituito in Società di Progetto con denominazione "Waste Recycling Imperia s.r.l." i cui soci risultano Idroedil s.r.l., con il 97,10% delle quote di capitale e WTT B.V. con il 2,90% delle quote di capitale;

terminata la fase di verifica, validazione e conseguente approvazione del progetto definitivo presentato in gara, in data 10/04/2024 è stato sottoscritto il contratto di concessione;

successivamente all’approvazione del progetto esecutivo presentato dal concessionario in data 6 maggio 2025 sono stati consegnati definitivamente i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica, che dovrà pertanto essere terminata entro il 5 maggio 2027, come da cronoprogramma di gara;

il 23 dicembre 2025 la Provincia di Imperia ha incaricato un consulente legale per concedere o meno l’autorizzazione all’ingresso nella West Recycling Imperia srl di un nuovo socio finanziatore.

Strade

La viabilità provinciale rappresenta una funzione fondamentale dell’Ente, strategica per la sicurezza dei cittadini, per la mobilità interna ed esterna al territorio e per il sostegno allo sviluppo economico e turistico della provincia.

2. Il patrimonio stradale provinciale

La rete stradale di competenza della Provincia di Imperia si estende per circa 774 km, dei quali oltre il 58% ricade in ambito montano. Essa comprende inoltre circa 600 infrastrutture, tra ponti e viadotti, di cui 112 con luce superiore ai 6 metri, infrastrutture che dal 2019 sono oggetto di uno specifico piano di monitoraggio, recupero e conservazione.

La complessità orografica del territorio, unita alla crescente frequenza di eventi meteorologici estremi, rende particolarmente onerosa la gestione e manutenzione della rete viaria, richiedendo un costante impegno sia in termini tecnici che finanziari.

3. Attività di manutenzione ordinaria

Nonostante il contesto finanziario complesso, l’Ente ha continuato a investire risorse proprie per garantire la continuità del servizio, intervenendo sulla manutenzione ordinaria, finanziate con fondi di bilancio dell’Ente, sono state prioritariamente impiegate per:

sfalcio dell’erba e pulizia delle cunette; circa 610.000,00 annui di contributo ai comuni

di contributo ai comuni manutenzione invernale (sgombero neve e spargimento di materiale antigelo) circa 400.000,00 annui ;

; interventi puntuali di ripristino del piano viabile ed opere d’arte

per il 2022 euro 250.000 circa

per il 2023 euro 270.000,00 circa

per il 2024 euro 900.000,00 circa

“Piano asfalti 2025” euro 600.000,00 circa ;

; pronto intervento e somma urgenza a seguito di eventi atmosferici avversi.

4. Manutenzione e reperimento delle risorse

L’Amministrazione provinciale ha perseguito con continuità una politica attiva di partecipazione ai bandi ministeriali, regionali, nazionali ed europei, al fine di reperire risorse indispensabili per la manutenzione straordinaria della rete viaria e delle opere d’arte.

Grazie a tale strategia, sono stati ottenuti finanziamenti significativi che hanno consentito di programmare e realizzare interventi strutturali diffusi su tutto il territorio provinciale.

Dal ministero fino all’annualità 2025 abbiamo ottenuto 1.426.010,77 per la manutezione generalizzata della rete stradale, nell’estate 2025 il Governo (Ministero Salvini) aveva paventato il taglio di questi fondi ma grazie all’attività dell’UPI (Il Presidente Claudio Scajola, vicepresidente Upi, si è attivato in prima persona) si è ottenuta una riduzione per le annualità 2026, 2027 e 2028 ad euro 1.322,000,00 mentre i fondi per il 2029 pare siano stati completamente tagliati

5. Interventi finanziati con fondi ministeriali (2022–2025)

Nel periodo considerato, attraverso diversi decreti ministeriali (DM 49/2018 e successive integrazioni, DM 224/2020, DM 225/2021, DM 125/2022 e altri), la Provincia di Imperia ha ottenuto decine di milioni di euro destinati a:

riqualificazione delle pavimentazioni stradali nelle principali valli (Impero, Arroscia, Argentina, Nervia, Crosia, Prino, Dianese);

manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza, cordoli e segnaletica;

interventi di messa in sicurezza e recupero strutturale di ponti e viadotti;

piani pluriennali di manutenzione delle opere d’arte e dei piani viabili.

Particolare rilievo hanno assunto gli interventi di messa in sicurezza dei ponti, che hanno interessato numerose strade provinciali, con lavori di adeguamento delle barriere, impermeabilizzazione, manutenzione dei giunti e rifacimento dei piani viabili.

Dall’annualità 2022 al 2025 sono in corso lavori per circa 8.000.000,00 di euro

6. Programmi strategici e fondi PNC – Aree interne ARROSCIA

Un ruolo significativo è stato svolto dai finanziamenti assegnati nell’ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria della viabilità nelle aree interne.

Tali risorse hanno permesso, dal 2022 al 2026, di intervenire su numerose strade provinciali della Valle Arroscia, migliorandone l’accessibilità, la sicurezza e la continuità dei collegamenti, con particolare attenzione ai territori più fragili e periferici.

Sono tuttora in corso lavori per E € 3.160.230,00

7. Interventi finanziati con fondi regionali

La Provincia di Imperia ha inoltre beneficiato di importanti finanziamenti regionali, in particolare per:

ripristini post-alluvionali;

consolidamento di opere di sostegno;

miglioramento sismico di viadotti;

interventi di somma urgenza a seguito di eventi meteo eccezionali.

Nel solo periodo 2022–2025 sono stati finanziati numerosi interventi strategici che hanno interessato le strade provinciali di::

S.P. 55 Poggio-Ceriana-Baiardo in vari tratti € 200.000,00

“SP 45 di Pietrabruna al Km 8+000. Ricostruzione dell'opera di sostegno del corpo stradale” € 200.000,00

“SP 57 Bordighera Seborga Negi km 1 - 3+200 - consolidamento sede stradale in vari tratti” € 300.000,00

“Evento meteo avverso del 2-3 novembre 2023. Lavori di Somma Urgenza per messa in sicurezza a seguito di frana materiale lapideo al km. 3+700 della SP 548 di Valle Argentina” € 250.000,00

“Lavori di ripristino opera di sostegno del corpo stradale al Km 3+050 della SP 24 Borgomaro- Colle d'Oggia” € 100.000,00

“S.P. 35 Villa Faraldi - Deglio km 1+100. Cedimento delle opere di sostegno del corpo stradale” € 150.000,00

“Lavori di Somma Urgenza inerenti la ricostruzione muro di sostegno della strada al Km 11+800 della SP 55 Poggio-Ceriana-Baiardo a seguito di evento atmosferico avverso del 9 e 10 febbraio 2024” € 114.356,72

“Cedimento attraversamenti stradali al km 13+000 della S.P. n. 3 Acquetico-Mendatica-Cosio” € 300.000,00

Per un totale di circa 1 milione e 600 mila euro

Con i finanziamenti del Fondo di sviluppo e coesione sono in corso i seguenti interventi per euro 1.701.706,28:

“Ripristino della transitabilita’ tra il km 15+700 ed il km 31+500 della S.P. 69 Pigna-Gouta-la Colla mediante protezione scarpate a monte, consolidamento volte delle gallerie e sistemazione del piano viabile sterrato” FSC € 440.000,00

“Lavori di ripristino sede stradale S.P. 28 di Caravonica dal km 2+000 al km 3+000” € 497.675,00

“Integrazione protezione caduta massi dalla scarpata a monte al km. 3+700 della S.P. 68 di Rocchetta Nervina” € 355.000,00

“Lavori di ripristino opera di sostegno del corpo stradale al Km 3+050 della SP 24 Borgomaro- Colle d'Oggia” € 409.031,28

Con i finanziamenti del Fondo strategico regionale è in corso il seguente intervento per euro 960.000,00:

“Lavori di completamento e adeguamento funzionale della S.P. 100 nel tratto interrotto dall'evento franoso a seguito dell'alluvione del 24 novembre 2016 nella frazione Monesi di Mendatica” per una spesa totale di € 960.000,00 (di cui € 48.000,00 fondi propri della Provincia)

8. Cooperazione europea e progetti Interreg

Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, la Provincia di Imperia ha partecipato al Programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027, ottenendo finanziamenti europei per progetti di mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio.

Tra questi, il progetto di euro 211.000,00 “RivierALP – Ciclovie e Cammini tra le Alpi e il Mare” rappresenta un esempio significativo di integrazione tra infrastrutture, turismo e sviluppo locale.

9. Comprensorio di Monesi

Al fine di ripristinare i collegamenti viari e l’operatività anche estiva del comprensorio di Monesi sono in corso lavori di ripistino danni causati dall’alluvione 2016 lungo SP 100 e 154:

Inoltre con fondi propri la Provincia ha ripristinato la funzionalità della seggiovia di proprietà Monesi-Tre Pini con un impegno di Euro 200.000,00 (riparazioni, aggiornamenti e collaudi vari) ferma dall’inverno 2015.

Sono in corso attività per l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio e con la proprietà dei terreni per l’avvio di una nuova gestione.

10. Programmi per il 2026

Sono gia stati affidati i lavori di manutenzione della rete viaria per il 2026 (D.M. 101 del 26 aprile 2022 - ANNUALITA 2026) per E 1.322.000,00

(Decreto n. 141 del 09/05/2022 "piano ottennale 2022/2029) euro 1.322.000,00

Per la manutenzione invernale con fondi propri E 400.000,00 circa

Per la verifica e il controllo Ponti

Programmazione degli interventi e dei trasferimenti delle risorse ai sensi del D.M. 125 del 05/05/2022 –

Interventi 2026 (piano sessennale): euro 2.500.000,00

Interventi 2027 (piano sessennale): euro 1.758.000,00

Interventi 2028 (piano sessennale): euro 2.870.000,00

- Nel quadro della cooperazione transfrontaliera Programma Interreg VI-A Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027 ,la Provincia è partner con il progetto: progetto Paysage Plus_Resiliente del Piter Paysage di miglioramento della SP 57 - Bordighera - Seborga – Negi.

Nel dicembre 2024 sono stati assunti dieci cantonieri - distribuiti sulle quattro divisioni stradali della provincia - con compiti di sorveglianza e di manutenzione ordinaria.

Servizio idrico integrato

In qualità di Commissario ad acta dell’Ato Ovest di Imperia, dal 27 gennaio 2023 al 25 luglio 2025, ho provveduto a svolgere i compiti che mi erano stati assegnati dalla Regione. Tra questi la predisposizione di tutti gli atti necessari ad avviare la gara a doppio oggetto, di valenza europea, che è stata aggiudicata a Rivieracqua spa, al cui interno è entrato un socio privato. Rivieracqua spa, dal 13 gennaio 2025, è una società mista pubblico-privata, a maggioranza pubblica, ed è l’attuale gestore unico del servizio sino al 2042. La struttura commissariale inoltre ha effettuato la ricognizione delle infrastrutture esistenti del gestore unico, ha approvato il Piano degli Interventi del gestore unico, ha approvato il modello organizzativo gestionale del gestore unico, ha approvato il Piano economico finanziario del gestore unico, ha affrontato e gestito la crisi idrica dell’anno 2022 e 2023, ha effettuato il controllo della gestione della società del gestore unico ed in particolare ha verificato lo stato avanzamento dei lavori previsti, ha risolto positivamente la procedura fallimentare giacente presso il Tribunale Fallimentare presentando apposita proposta di ristrutturazione del debito di Rivieracqua, che il Giudice, con sentenza del 24/06/2024, ha omologato con estensione degli effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti, ha gestito numerosi contenziosi con associazioni, comuni e privati, ha concluso l’ingresso del territorio gestito dall’ultimo gestore cessato (IRETI SpA) all’interno del perimetro di gestione di Rivieracqua SpA, ha predisposto ed approvato la struttura dei corrispettivi da applicare agli utenti del SII (c.d. TICSI) gestiti da Rivieracqua SpA, ha predisposto ed adottato lo specifico schema regolatorio recante le predisposizioni tariffarie del SII per il periodo regolatorio 2024-2029 secondo schema MTI4 approvato definitivamente da ARERA con delibera dell’8 luglio 2025.

Una volta conclusa l’attività commissariale, l’Ufficio Servizio idrico a partire dal 25 luglio 2025 ha svolto costante e puntuale attività di controllo sull’operato del gestore unico con particolare riferimento allo stato avanzamento dei lavori previsti nel Piano degli Interventi, sugli interventi emergenziali sia acquedottistici che fognari e depurativi, emettendo, del caso, provvedimenti di diffida, nonché l’istruttoria finalizzata al rilascio e/o rinnovo delle Autorizzazioni Uniche Ambientali relative:

allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura e/o in corpo idrico superficiali;

agli impianti di depurazione a servizio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato.

E’ stata inoltre predisposta un puntuale controllo del rispetto dei requisiti in capo a tutti i Comuni “salvaguardati” al fine del mantenimento della gestione autonoma del SII.

L’Ufficio si è inoltre impegnato nella valutazione dei ricorsi presentati da vari utenti del SII presso TAR, Tribunali Civili, TRAP (Tribunale Regionale Acque Pubbliche) o TSAP (Tribunale Superiore Acque Pubbliche) con i quali vengono contestate la Tariffa (approvata definitivamente da ARERA con Delibera n° 325/2025) ovvero il servizio acquedottistico e depurativo ad Andora. Per tutti i ricorsi è stato valutato corretto e necessario resistere in giudizio.

Altra importante attività svolta dall’Ufficio ha riguardato l’avvio della revisione della disciplina che regola l’utilizzo transnazionale tra Italia e Francia delle acque del Fiume Roja. L’ufficio partecipa al Comitato di Cooperazione transfrontaliera attivato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale coordinando il Tavolo tecnico relativo al servizio idrico ed agli aspetti economici.

Edilizia scolastica

Il settore impegna notevoli risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici delle scuole. Fuori da questo contesto spicca la realizzazione della nuova sede scolastica (laboratori, cucine, uffici amministrativi) dell’Istituto Alberghiero a Taggia, che sarà inaugurato a breve. La spesa complessiva è di circa 4 milioni di euro, finanziata da fondi del Pnrr (3 milioni e 800 mila euro) e da fondi propri (200 mila euro)

Sempre con i fondi PNRR si sono completate le seguenti opere:

Realizzazione di nuova centrale termica a servizio dell’Istituto Tecnico " G. Ruffini" e Liceo " G. P. Vieusseux" di Imperia;

Rifacimento e conversione a gas centrali termiche a servizio di: Liceo A Aprosio di Ventimiglia, Liceo G.D.Cassini di Sanremo, Liceo C. Amoretti di Sanremo;

Rifacimento impianti riscaldamento e raffrescamento con realizzazione efficientamento energetico presso istituto E.Montale di Bordighera;

Ristrutturazione per adattamento degli spazi ad uso didattico presso istituto C.Colombo / IPSSAR E.Ruffini di Taggia ( plesso ex caserme Revelli);

Realizzazione di nuova sede scolastica IPSSAR "Ruffini-Aicardi" di Arma di Taggia;

Miglioramento sismico Liceo G.D Cassini di Sanremo- plesso Villa Magnolie;

Ristrutturazione degli spazi da adibire alle attività sportive Liceo A. Aprosio – Via Don B. Corti , 7- Ventimiglia;

Adeguamento sismico dell'edificio scolastico provinciale denominato "I.T.I. G. Galilei" - Polo Tecnologico Imperiese sito in Imperia.

La cifra complessiva delle opere sopra elencate è pari a circa 10 milioni di euro (9.284.568,90 €)

E’ in corso il lavoro di rifacimento dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento con efficientamento energetico presso l'istituto scolastico “E. Montale” di Bordighera – Lotto 2 – che permetterà alla sua conclusione di dotare l’istituto di un impianto di condizionamento sia invernale sia estivo. L’importo di tale opera è pari a 455.551,17 euro.

Nel capoluogo, con la recente sottoscrizione del “Piano Città di Imperia”, accordo che coinvolge Comune, Provincia e Agenzia del Demanio, è prevista la realizzazione della nuova sede scolastica del Liceo Artistico di Imperia nell’immobile della cosiddetta “Stecca”, alle Ferriere, e la realizzazione di residenze universitarie nel palazzo dell’ex Igiene.

Concluso il primo ciclo degli interventi rivolti in particolar modo all’adeguamento sismico degli istituti che avevano evidenziato maggiori criticità sotto il profilo strutturale, la programmazione futura prevede di porre particolare attenzione all’adeguamento antincendio degli istituti ancora carenti in materia di prevenzione incendi.

Proprio a tal scopo, in seguito al nuovo bando del MIM promosso nell’ambito del PNRR, a novembre 2025 si sono candidati i seguenti interventi:

Completamento delle opere di adeguamento antincendio del complesso scolastico ospitante l’Istituto nautico di Imperia dell’importo stimato di € 338.000;

Realizzazione delle opere di adeguamento antincendio del liceo A. Aprosio di Ventimiglia per un importo stimato di € 400.000;

Realizzazione delle opere di adeguamento antincendio dell’Istituto Agrario Aicardi di Sanremo ospitante al suo interno anche un convitto per un importo complessivo di € 200.000.

Oltre alle opere di carattere straordinario già realizzate, in corso e programmate, il Settore cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di istruzione secondaria superiore di proprietà ed in uso alla Provincia nei comuni di Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Taggia, Imperia e Pieve di Teco, al fine di garantire la fruibilità degli immobili di competenza e la sicurezza pubblica.

Programmazione comunitaria

Durante il mio mandato abbiamo ottenuto risorse importanti nelle politiche comunitarie che ci coinvolgono assieme ai partner francesi e del vicino Piemonte, e segnatamente nei progetti che compongono i Piani integrati territoriali (Piter) che sono la “spina dorsale” del programma Al.co.tra. (Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera) 2021-2027. Ecco alcuni esempi:

Siamo capofila:

nel Progetto Vie-Mob che mira a una mobilità sostenibile transfrontaliera del Bacino di vita che racchiude provincia di Imperia, Costa Azzurra. L’azione-pilota riguarda la sperimentazione di una linea di bus transfrontaliera Imperia-Roquebrune (finanziamento a disposizione della Provincia 745 mila euro su un totale di 1.895.000 per l’intero progetto)

(finanziamento a disposizione della Provincia 745 mila euro su un totale di 1.895.000 per l’intero progetto) nel Progetto Se.Te. (Siccità e Territorio) è in corso la riqualificazione e rinaturalizzazione della diga della Ferraia ad Aquila D’Arroscia, per consentire una migliore gestione della risorsa idrica. Per la Provincia a disposizione 995.000 euro su un budget totale del progetto 2.795.000

Siamo coordinatori del Piano integrato territoriale Paysage Plus, ovvero del progetto che assicura un confronto costante tra i partner e una gestione politica, amministrativa e tecnica per proseguire la collaborazione transfrontaliera in tutti i progetti che fanno parte del Piano. Finanziamento di 208 mila euro alla Provincia di Imperia su un budget totale del progetto di 710 mila euro.

Polizia Provinciale

Ecco alcune attività svolte da 15 agenti - di cui 10 operativi sulle strade provinciali del territorio – nel 2025:

Assistenza ai Comuni (manifestazioni, controlli abusivismo edilizio) per oltre mille ore

Oltre cento atti di viabilità (per lo più autorizzazioni di cantiere espletate nell’arco di un giorno)

90 servizi di vigilanza (per un totale di 630 ore) su pullman Rt

47 giornate di servizio a sostegno dei altre Forze dell’ordine, per il rispetto l’ordine pubblico

Gestione autovelox Aurelia Bis (in media 10 mila transiti giornalieri, numero di sanzioni ridotte dell’80 per cento in tre anni prendendo come riferimento il mese di agosto 2022 e il mese di agosto 2025)

Personale della Provincia