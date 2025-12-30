Ventimiglia, il sindaco Di Muro si insedia come consigliere provinciale: "Un ruolo che mi riempie di orgoglio"

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro si insedia come consigliere provinciale. Si è riunito, infatti, questa mattina, martedì 30 dicembre, il primo Consiglio provinciale di Imperia dopo le elezioni dello scorso 18 dicembre, che hanno sancito la rielezione di Claudio Scajola alla presidenza della Provincia e il rinnovo dell’assemblea consiliare.

Di Muro è stato il candidato più votato, nel calcolo ponderato. "Oggi ho avuto il privilegio e l’onore di insediarmi come consigliere della Provincia di Imperia" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Un ruolo che mi riempie di orgoglio e di grande senso di responsabilità, anche, e soprattutto, per la fiducia che mi è stata accordata dai colleghi sindaci e consiglieri" - commenta il primo cittadino di Ventimiglia.