 / Politica

Politica | 30 dicembre 2025, 15:11

Ventimiglia, il sindaco Di Muro si insedia come consigliere provinciale: "Un ruolo che mi riempie di orgoglio"

"Grande senso di responsabilità anche, e soprattutto, per la fiducia che mi è stata accordata dai colleghi sindaci e consiglieri"

Ventimiglia, il sindaco Di Muro si insedia come consigliere provinciale: &quot;Un ruolo che mi riempie di orgoglio&quot;

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro si insedia come consigliere provinciale. Si è riunito, infatti, questa mattina, martedì 30 dicembre, il primo Consiglio provinciale di Imperia dopo le elezioni dello scorso 18 dicembre, che hanno sancito la rielezione di Claudio Scajola alla presidenza della Provincia e il rinnovo dell’assemblea consiliare.

Di Muro è stato il candidato più votato, nel calcolo ponderato. "Oggi ho avuto il privilegio e l’onore di insediarmi come consigliere della Provincia di Imperia" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Un ruolo che mi riempie di orgoglio e di grande senso di responsabilità, anche, e soprattutto, per la fiducia che mi è stata accordata dai colleghi sindaci e consiglieri" - commenta il primo cittadino di Ventimiglia.

News collegate:
 Ventimiglia, Gabriele Amarella riconfermato consigliere provinciale: "Continuiamo un percorso iniziato quattro anni fa" - 30-12-25 16:00
 Claudio Scajola presenta al nuovo Consiglio provinciale la relazione sull’azione dell’Amministrazione - 30-12-25 12:21
 Scajola giura e riparte la Provincia: insediato il nuovo Consiglio a Imperia - 30-12-25 10:46

Elisa Colli

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium