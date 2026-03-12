Ventimiglia, il PD ricorda Carlo Gallinella: “Un esempio di impegno civile, memoria e difesa dei valori democratici”

Il Partito Democratico di Ventimiglia esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Gallinella, figura molto conosciuta nella comunità locale per il suo impegno politico e civile. In una nota diffusa dal circolo cittadino, il PD ricorda Gallinella come una persona che ha dedicato gran parte della propria vita alla partecipazione politica e alla difesa dei valori democratici. Militante prima del PCI e successivamente del Partito Democratico, ha sempre interpretato la politica come un servizio verso la collettività, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Nel messaggio di cordoglio viene sottolineato come Gallinella abbia vissuto l’impegno pubblico con grande senso di responsabilità e umanità, mantenendo sempre uno sguardo rivolto a chi aveva più bisogno di ascolto e solidarietà. Importante anche il suo contributo all’interno dell’ANPI, dove ha partecipato attivamente alle iniziative dedicate alla memoria della Resistenza e alla diffusione dei valori dell’antifascismo tra le nuove generazioni. “Il suo impegno, la passione per la memoria storica e la difesa dei valori democratici hanno rappresentato per molti di noi un esempio prezioso”, si legge nella nota del Partito Democratico.

Per il PD ventimigliese, Gallinella resterà un punto di riferimento umano e politico per la comunità e per il partito: “Alla sua famiglia e ai suoi cari va la nostra più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”, conclude il messaggio.