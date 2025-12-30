Terzo Valico, Biasi: "Grazie a Rixi e giunta Bucci risposte concrete ai liguri. Opera strategica e importante anche per il Ponente"

"Il disco verde della giunta Bucci al secondo ‘Addendum’ del Protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area del Campasso è un passaggio fondamentale per dare risposte concrete ai cittadini della Valpolcevera coinvolti dai lavori dell’ultimo miglio del Terzo Valico, ma anche ai cittadini e alle imprese del Ponente ligure che potranno usufruire dell’importante collegamento strategico sull’asse Milano-Genova-Ventimiglia".

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

"L’intervento, quindi, rafforza pure la competitività del sistema economico del Ponente ligure. In questo quadro il passo decisivo dell’ultimo miglio del Terzo Valico, opera strategica per la Liguria e per il Paese, è un importante risultato - continua Biasi - che conferma il proficuo lavoro svolto dal nostro viceministro del Mit Edoardo Rixi e della giunta Bucci: al necessario sviluppo infrastrutturale del nostro territorio portiamo avanti un’attenzione costante alle esigenze dei liguri".

"Ringrazio Rixi, Bucci e l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, che hanno contribuito a dare completa attuazione a questo significativo documento di programmazione”, ha concluso Biasi.