Elezioni Amministrative Sanremo: Fulvio Fellegara "Un impegno concreto per il benessere della terza età"

"Un impegno concreto per il benessere di tutte le generazioni, con particolare attenzione alla terza età": è questo l'obiettivo del candidato sindaco della coalizione civica e progressista, Fulvio Fellegara, che nel suo programma non dimentica quanto sia importante migliorare la qualità della vita degli anziani nella città, puntando su inclusione, assistenza e accessibilità.

Fellegara ha sottolineato l'importanza di costituire un albo delle persone anziane e sole, per monitorarle periodicamente con il supporto dei servizi comunali e delle associazioni di volontariato locali. "Vogliamo assicurarci che nessuno venga lasciato indietro, soprattutto coloro che necessitano di maggiore supporto".

L'assistenza domiciliare rappresenta un altro pilastro del programma di Fellegara, che intende potenziare questo servizio in collaborazione con i servizi sociali del Comune e dell'Asl, adattandolo alle esigenze specifiche degli anziani in base alle loro patologie: "Investire nell'assistenza domiciliare significa garantire cure adeguate e una maggiore qualità della vita per i nostri anziani", ha spiegato.

Un altro punto cruciale è l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico, con un miglioramento dei collegamenti tra il centro, le periferie, le frazioni e le zone collinari. Fellegara propone una riorganizzazione degli orari e della frequenza dei mezzi pubblici, prevedendo tariffe ridotte o gratuite per giovani, anziani e disabili. "Vogliamo una Sanremo dove tutti possano muoversi liberamente e in sicurezza. La nostra città deve essere accessibile a tutti, senza eccezioni", ribadendo l'urgenza di abbattere le barriere architettoniche per garantire l'accessibilità agli spazi pubblici non solo per i disabili, ma anche per tutti coloro che hanno difficoltà motorie.