Elezioni Amministrative: questa sera alle 20.45 lo sport protagonista de 'La Sanremo che vorrei'

Torna questa sera, alle 20.45 su Sanremo News e sulle nostre pagine di Facebook e YouTube, l’appuntamento con ‘La Sanremo che vorrei’, il format televisivo del nostro giornale, che conduce gli elettori alle elezioni dell’8 e 9 giugno prossimi.

Dopo quello con il turismo, questa è la volta dello sport con tutti i temi che convergono, compresi gli impianti e le attività delle associazioni. Ospiti di Gianni Micaletto saranno: Mario Robaldo, Davide Verrando e Fabio Ormea.

La trasmissione, in onda ogni martedì sera in diretta e ovviamente visibile anche dopo sui nostri canali, vuole essere un momento informativo per gli elettori che si stanno preparando al voto, in una campagna elettorale che si sta infiammando sempre di più.

Sarà possibile fare domande agli ospiti scrivendo sulla nostra pagina Facebook durante la trasmissione.