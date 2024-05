Sanremo: l'ex Ministro Maria Stella Gelmini ospite sabato all'incontro ‘La Riviera dei Fiori verso l'Europa'

La Senatrice ed ex Ministro, Maria Stella Gelmini, sarà ospite sabato prossimo a Sanremo, all'Hotel Nazionale in via Matteotti, per l’incontro sul tema ‘La Riviera dei Fiori verso l'Europa. Da Sanremo idee e proposte’, organizzato dalla segreteria provinciale di ‘Azione’.

Saranno presenti la Dott.ssa Cristina Lodi, Consigliere Comunale a Genova e candidato ligure di Azione alle elezioni europee e la Dott.ssa Desiree Negri, Segretaria Provinciale di Azione, candidata al Consiglio Comunale di Sanremo nella lista civica ‘Anima’. Modererà la riunione il Dott. Mario Manni, eesponsabile Provinciale Enti Locali.