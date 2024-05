Elezioni, Mager : "L'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario, una perla per Sanremo"

Insieme ai candidati consiglieri Marco Viale e Sara Tonegutti (Sanremo al Centro), questa mattina il Candidato Sindaco della coalizione civica per Sanremo, Alessandro Mager si è recato in visita all’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIHL) - organizzazione indipendente e non commerciale fondata nel 1970 - dove hanno incontrato il Presidente, Generale di Corpo d’Armata, Giorgio Battisti.



"Attirando persone da 160 paesi nel mondo tra cui giuristi, militari, accademici, politici, studenti, esponenti e funzionari civili dei vari governi, ma anche giudici, avvocati, principi e principesse, l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario rappresenta una realtà unica nel suo genere, di grande rilevanza per la Città dei Fiori; l’impatto economico generato dalle attività dell’IIHL da marzo a dicembre è infatti quantificabile in un importo superiore ai 2 milioni di euro tra alberghi e ristoranti.



Presso l’Istituto Umanitario si tengono corsi sui conflitti armati, sul diritto umanitario internazionale, oltre a corsi per immigrati, operatori del settore, attività speciali e per studenti sul rispetto dei diritti umani. L’Istituto, considerato territorio neutrale, si fa carico della manutenzione ordinaria e straordinaria della sede e riceve sostegni economici dal Comune, dalla Regione, dalla Provincia, da sponsor, dal Governo svizzero e dalla Croce Rossa Internazionale".



“Ci è stato richiesto di avere una comunicazione più agevole con gli uffici comunali – ha spiegato Mager -, domanda che si ripete costantemente nei vari incontri di queste settimane. Significa che dovremo lavorare molto in questa direzione. L’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario è una perla per Sanremo, di cui sicuramente ci occuperemo”.