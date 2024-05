Elezioni Ospedaletti: pubblicati i programmi elettorali dei tre candidati sindaco

Risolta la questione delle liste ricusate, la campagna elettorale di Ospedaletti entra nella fase più calda, con la pubblicazione dei programmi elettorali, con cui i tre in corsa alla poltrona espongono alla cittadinanza il loro piano.

Uno dei primi punti riguarda la questione del porto, con il sindaco uscente Daniele Cimiotti che punta a realizzarlo grazie a un partenariato pubblico/privato, che permetta di realizzare anche nuove aree commerciali e turistiche, aumentando i posti di lavoro. Secondo Valentina Lugurà per completare il progetto sarà necessario eseguire una totale bonifica dell’area, che permetta di avere un maggiore spazio verde.

Totalmente contrario invece Giorgio Boeri, che al posto del porto ha presentato nei giorni scorsi alla cittadinanza il progetto di Parco di Baia Verde, un’area ecologica centro di attività ludico-sportiva.

Proprio la questione del verde e dell’ambiente è un altro tema caro a tutti i candidati, a cominciare dalla pulizia cittadina, che tutti e tre promettono di potenziare, con il posizionamento di ecoisole per la raccolta differenziata, il miglioramento della pulizia delle vie cittadine, con la proposta di Lugarà di inserire un sistema premiale/remunerativo nella raccolta di plastica e vetro. Anche sulle aree verdi i tre candidati si impegnano a rinforzare quanto già presente, potenziando laddove possibile.

Un altro tema affrontato da tutti e tre i candidati è quello del rapporto diretto con i cittadini, che per tutti loro ha una grande importanza, a cominciare da Boeri che garantisce una comunicazione costante tramite tutti i canali mediatici disponibili, sia diretti che indiretti, istituendo anche centri di ascolto per dare voce a tutti gli abitanti. Anche il programma di Lugarà propone di istituire un punto di ascolto che permetta “di accogliere critiche e suggerimenti”, concedendo anche la possibilità ai cittadini di seguire online i consigli comunali.

Più rivolto alla praticità il programma di Cimiotti, che punta sulle opere pubbliche per creare luoghi di aggregazione sociali, tenendo in considerazione tutte le fasce d’età.

Altra questione è quella relativa alla sanità pubblica, in particolare è Valentina Lugarà a battere su questo tema, proponendo di ripristinare il sistema ambulatoriale, potenziare i servici farmaceutici, aprire centri contro le dipendenze e sensibilizzare in tema di sanità psicologica, promuovendo anche campagne contro il bullismo. Per Giorgio Boeri invece è necessario aumentare la presenza sul territorio di dispositivi di pronto soccorso (defibrillatori) e aumentare il personale capace ad adoperarli. Propone anche un servizio di consegna a domicilio dei farmaci per i soggetti fragili.

Ultimo aspetto è quello legato alle grandi opere, che tutti e tre i candidati si impegnano a rimettere in sesto, partendo da Villa sultana, passando per il Byblos e andando a concludere con il cimitero.

Un piano che punta sulle aree verdi e l’energia rinnovabile (Boeri), un progetto di ultimazione e riqualificazione delle grandi opere (Cimiotti) e un programma che mette al centro sanità e trasparenza (Lugarà). Questi i candidati che si daranno battaglia fino al weekend dell’8-9 giugno.