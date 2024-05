Sanremo, la maggioranza saluta il sindaco Biancheri dopo 10 anni: “La tua abilità di amministrare sarà punto di riferimento per chi arriverà dopo di te”

Le parole del capogruppo Marco Viale e del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, un lungo applauso e poi la foto di gruppo. Così la maggioranza ha salutato il sindaco Alberto Biancheri a Palazzo Bellevue dopo 10 anni di amministrazione, al termine dell'ultima seduta prima delle elezioni che daranno alla Città dei Fiori un nuovo primo cittadino, una nuova giunta, un nuovo consiglio comunale.

“La tua abilità di amministrare sarà punto di riferimento per chi arriverà dopo di te”, con queste parole ha salutato il sindaco più longevo nella storia della città il gruppo consiliare di Sanremo al Centro a cui poi si sono aggiunte anche gli interventi di Umberto Bellini e Mario Robaldo, due veterani dell'assise. Una pagina di storia politica locale che si chiude e che, proprio come ha detto lo stesso Biancheri in apertura di seduta, ora lascerà spazio a qualcosa di nuovo, a una nuova linfa.

E così, alle 22.33 del 30 aprile 2024 si è chiuso il 151° consiglio comunale dell'amministrazione Biancheri.