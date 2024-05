Elezioni Sanremo, il candidato sindaco Rolando: “Non può esistere la città dei fiori senza i fiori”

Il candidato sindaco del centrodestra civico partitico Gianni Rolando, si è recato ieri in visita presso l’azienda floricola di Antonio Marchese, il noto ibridatore di rose iconiche come Rosa Mistica (fiore Mariano), Rosa Prince Rainier III, Nobel Rose e molte altre.



“Grazie al candidato al consiglio comunale Antonio Marchese di Fratelli d’Italia - afferma Rolando - per avermi immerso nella realtà floricola sanremese, sorprendendomi con la bellezza e la varietà delle sue rose.



Sanremo - conclude Rolando-, a livello floricolo, esiste ed è un’eccellenza ligure nel mondo, con tutte le caratteristiche per mirare a realizzare un’Università di floricoltura.”