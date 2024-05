Elezioni amministrative: Cittadella dello Sport a Pian di Poma, i progetti di Mostafa El Khayari di ‘Sanremo al Centro’

"Sono cresciuto su questi campi, e mai avevo visto un piano di investimenti così importante su queste strutture che ospitano ogni giorno centinaia di ragazzi - dichiara Mostafa El Khayari, 28 anni e una carriera da calciatore tra le fila di molte squadre tra cui Sanremese, Ventimiglia, Argentina, Derthona, Lumezzane, Voghera, Pavia, Fiuggi e Sestri Levante, candidato consigliere in Sanremo al Centro, che nella giornata di ieri, accompagnato dall'assessore uscente Giuseppe Faraldi, anch'egli candidato in Sanremo al Centro, ha visitato alcune strutture sportive di Pian di Poma.

"Il campo ad 11 completamente rifatto con un investimento di 500 mila euro, i lavori in corso per altri 3 milioni di euro per la riqualificazione dei campi da calcio da 9, per gli spogliatoi, la nuova illuminazione, un campo polivalente e un'area fitness, che si uniranno al nascente Palazzetto dello Sport e agli investimenti programmati per l'illuminazione del campo da baseball. Il programma avviato dall'amministrazione Biancheri e che sarà portato a termine dall'amministrazione Mager va finalmente a realizzare quella Cittadella dello Sport a Pian di Poma di cui sento parlare da quando sono bambino - ha affermato Mostafa El Khayari spiegando poi l'entusiasmo con cui si è voluto mettere al servizio della comunità - : Pratico sport da sempre, in particolare il calcio, e so quanta forza abbia nel percorso di crescita di un bambino. Sostenere lo sport è un valore e non un dovere perché migliora la comunità in cui viviamo. Mi candido in Sanremo al Centro, a fianco di Alessandro Mager, per portare avanti i progetti avviati e realizzarne di nuovi".