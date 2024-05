Bordighera: da oggi riaperto il pronto soccorso del Saint Charles, Viale "Primo esempio in Italia"

“Sono fiera della riapertura del pronto soccorso dell’ospedale Saint Charles di Bordighera. Ci troviamo davanti al primo esempio in Italia di partnership pubblico-privato che segue le nuove norme, al quale siamo arrivati grazie a un lungo lavoro che ho avviato quando ero assessore alla sanità con un bando europeo, da me proposto nel 2017, dopo aver reinserito nel Piano Socio Sanitario i PS chiusi in quello precedente”. Interviene in questo modo Sonia Viale, vicecapogruppo della Lega in Regione Liguria.

“Un pronto soccorso – prosegue - significa salvare vite per molte emergenze ed è bene ricordare che per infarto e ictus rimane competente il Dea di Primo Livello di Sanremo e Imperia. Si restituisce un servizio fondamentale per tutta la popolazione, oltre a tutti i reparti che sono già stati riattivati garantendo agli abitanti del ponente ligure quel punto di riferimento, dopo che nel 2012, la giunta di sinistra Burlando, l’aveva declassato a punto di primo intervento. Abbiamo mantenuto l’impegno preso portando a termine l’iter che ha permesso a questa struttura ospedaliera di sopravvivere grazie alla GVM, la società che si è aggiudicata la concessione, già nota in Liguria perché opera a Rapallo. Ci vorrà un periodo di assestamento e se ci sarà qualche disservizio all’inizio è comprensibile, ma l’importante investimento in ristrutturazioni e apparecchiature è evidente”.

“Oggi è il primo maggio – termina Viale - e rivolgo un grazie particolare ai lavoratori assunti da GVM e a tutti i dipendenti ASL che hanno accettato di rimanere a lavorare nel presidio, mantenendo il contratto di lavoro pubblico come da me fortemente voluto”.