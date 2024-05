Il foulard che fa rifiorire la vita, messaggero solidale per promuovere la donazione di sangue

Il Casinò di Sanremo circondato da un campo di margherite su uno sfondo azzurro 'La goccia che fa rifiorire la vita' è lo slogan che campeggia in cornice al foulard realizzato per Fidas al fine di accrescere la coscienza trasfusionale e lo spirito solidaristico.

Il foulard firmato Daphnè Sanremo è stato presentato in occasione del 62° congresso nazionale Fidas che ha letteralmente travolto con entusiasmo e grande partecipazione il centro di Sanremo, sotto l’egida della Regione Liguria, la Provincia di Imperia, il Comune di Sanremo e il Casinò Municipale e si è concluso domenica scorsa con la 41a 'Giornata del donatore di sangue'.

La Maison Daphnè, che già in passato aveva partecipato al progetto per i donatori Fratres con il foulard del dono dedicato a Ines Frassinetti, anche quest'anno è orgogliosa di presentare una nuova creazione su seta per ricordare ancora una volta quanto la donazione del sangue e il volontariato possano fare la differenza e salvare vite.