Vallecrosia, giovane talento: il tenore Lorenzo Renosi canterà per il Papa

Il vallecrosino Lorenzo Renosi canterà per il Papa sotto la direzione di Riccardo Muti.

Un prestigioso traguardo per il giovane tenore. "Siamo profondamente onorati per il prestigioso traguardo raggiunto da Lorenzo Renosi, giovane tenore vallecrosino, impegnato in questi giorni nelle prove con il maestro Riccardo Muti e l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per il concerto del 12 dicembre nell’Aula Paolo VI, alla presenza del Santo Padre" - commenta l’Amministrazione comunale di Vallecrosia - "Il percorso artistico di Lorenzo, dalle esibizioni alla Fenice di Venezia al Ravenna Festival, dalla Cattedrale di Siena fino al Vaticano, rappresenta un esempio straordinario di talento, dedizione e passione".

Il giovane tenore farà, perciò, conoscere la città della famiglia fino al cuore del Vaticano. "A Lorenzo vanno il nostro orgoglio, il nostro sostegno e i nostri più sinceri complimenti" - afferma l'Amministrazione Perri - "Vallecrosia celebra un suo giovane artista che porta in alto il nome della nostra comunità. Grazie, Lorenzo, per questa emozione. Continua a far risplendere la musica e le tue radici".