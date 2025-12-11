Isolabona, nasce una nuova associazione: la Confraria dell'olio di montagna

Un gruppo di persone con un mantello verde. In un clima goliardico è stata costituita, l'altra sera a Isolabona, una nuova associazione: la Confraria dell'olio di montagna.

Pubblicizzare e divulgare, in maniera totalmente gratuita e senza scopo di lucro, attraverso convegni e manifestazioni l'olio che si produce nei territori dell'alta val Nervia è, infatti, lo scopo principale della nuova associazione composta da uomini e donne del paese.

In occasione della nascita ufficiale dell'associazione tutti i componenti si sono riuniti intorno a un tavolo indossando un mantello verde creando così un'affascinante e misteriosa atmosfera.