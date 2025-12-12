 / Attualità

Attualità | 12 dicembre 2025, 10:31

La cucina italiana è patrimonio immateriale dell'umanità, Vallecrosia protagonista con il pranzo della domenica (Foto)

"Siamo felici di aver dato un contributo", dice l'Amministrazione Perri

La cucina italiana è patrimonio immateriale dell'umanità, Vallecrosia protagonista con il pranzo della domenica (Foto)

La cucina italiana è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell'Umanità dall'Unesco. Vallecrosia contribuisce aderendo al pranzo della domenica.

"Siamo immensamente orgogliosi per il riconoscimento appena ottenuto: la cucina italiana è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’Unesco, la prima al mondo nel suo genere" - commenta l'Amministrazione comunale di Vallecrosia - "Un traguardo storico che celebra non solo i nostri sapori, ma la nostra cultura, le nostre tradizioni e il lavoro di chi ogni giorno porta avanti questo patrimonio vivente".

"Anche noi, nel nostro piccolo, siamo felici di aver dato un contributo: il pranzo della domenica organizzato a Vallecrosia, su richiesta del Ministero, è stato per noi un onore e un segno di vicinanza a questo percorso di valorizzazione" - ricorda l'Amministrazione Perri - "Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento. Quando l’Italia fa squadra, i risultati arrivano e sono straordinari".

News collegate:
 Vallecrosia scende in piazza per il 'Pranzo condiviso della domenica', Perri: "Hanno partecipato oltre 200 persone" (Foto) - 22-09-25 07:00
 Vallecrosia scende in piazza per "Il pranzo condiviso della domenica" (Foto) - 19-09-25 17:11

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium