Vallecrosia scende in piazza per il 'Pranzo condiviso della domenica', Perri: "Hanno partecipato oltre 200 persone" (Foto)

Vallecrosia scende in piazza in occasione del "Pranzo condiviso della domenica". La comunità si è riunita, ieri, nei giardini di piazza Erio Tripodi, vicino al bar Ottagono, aderire all'iniziativa del Ministero della Cultura prevista da mezzogiorno in tutta Italia.

Il comune ha, infatti, allestito uno spazio attrezzato per permettere ai cittadini di incontrarsi e condividere il pranzo della domenica. "Come sindaco, insieme all'Amministrazione comunale, ho aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura e dal Ministero della Sovranità Alimentare: il 'Pranzo della Domenica in Condivisione'" - fa sapere il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri - "Nei nostri giardini comunali abbiamo allestito tavoli a tema tricolore, creando un’atmosfera festosa e accogliente per celebrare la cucina italiana, candidata a diventare patrimonio immateriale dell’Unesco".

Ogni cittadino ha avuto l'occasione diportare il suo piatto della domenica, condividerlo e trascorrere piacevolmente un momento di convivialità all'italiana. Tra i presenti, oltre all'Amministrazione Perri, vi era anche i consiglieri regionali Veronica Russo e Walter Sorriento. "Oltre 200 persone hanno partecipato a questo momento speciale portando piatti e prodotti tipici del nostro territorio. È stato un pranzo semplice ma ricco di significato: un’occasione per riscoprire il valore della condivisione, della tradizione culinaria e dello stare insieme come comunità" - sottolinea il primo cittadino - "Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata indimenticabile: la partecipazione e l’entusiasmo dimostrano quanto la nostra comunità sappia unirsi per valorizzare le eccellenze italiane e il senso di appartenenza".