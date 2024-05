Sanità: Quasi 100 visite nell’imperiese per la celiachia da novembre, otto nuovi casi rilevati

Il progetto “Celiachia diffusa”, avviato dall’Istituto Gaslini di Genova, si dimostra un successo nei primi sei mesi di attività, con 99 visite effettuate nel polo ospedaliero di Imperia da novembre 2023.

Il piano nasce dalla necessità di implementare l'offerta ambulatoriale sul territorio regionale e di offrire lo stesso modello di presa in carico dei bisogni dei pazienti e delle famiglie con il miglioramento della logistica, avvalendosi anche delle televisite di gastroenterologia ed educazione alimentare, che consentono di evitare lunghi spostamenti verso la sede centrale dell'Istituto Gaslini.

“È stato strutturato un unico percorso di diagnosi e follow up per tutte e quattro le pediatrie del Gaslini Diffuso allineandosi alle più recenti linee guida, i casi più complicati continuano ad essere centralizzati presso l'Istituto, mentre nuovi casi e controlli possono essere seguiti nei poli, offrendo gli stessi esami diagnostici e iter assistenziale" ha commentato il direttore generale dell'Istituto Gaslini Renato Botti.

"Con il progetto del Gaslini Diffuso si è consolidato ulteriormente il rapporto che perdura da tempo tra la Pediatria di Imperia e la Gastroenterologia dell'Ospedale Gaslini - ha detto il direttore della UOC Pediatria Gaslini di Imperia, il dottor Riccardo Borea - e l'ambulatorio di celiachia si va ad aggiungere all'offerta ambulatoriale specialistica (come diabete, allergologia) che stiamo implementando per poter meglio rispondere alle richieste del nostro territorio".

E non si tratta solo di visite di controllo per pazienti già diagnosticati: otto nuovi casi sono infatti stati rivelati dal polo imperiese. Un buon risultato in occasione della giornata mondiale della celiachia (16 maggio), che aiuta a migliorare il dato di incidenza sulla popolazione: si stima infatti che la percentuale di celiaci sia dell’1%, mentre in Liguria secondo i dati più recenti meno della metà sono stati diagnosticati (0,41%). E proprio per ovviare a questa problematica il progetto ha organizzato degli eventi formativi rivolti ai pediatri, uno dei quali si terrà alla UOC Pediatria Gaslini di Imperia mercoledì 22 maggio.