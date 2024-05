Sanremo: il reparto maternità riceve in dono un macchinario per la monitorazione dei nuovi nati a Sanremo

Ancora una volta i calciatori veterani dell'imperiese si impegnano per sostenere il reparto di maternità dell' O spedale di Sanremo , con la donazione di un nuovo saturimetro per misurare la frequenza cardiaca e respiratoria dei neonati ricoverati.

Si tratta solo dell'ultimo dono dei Calciatori veterani over 45, che competono in un campionato provinciale tra Bordighera e Imperia: le 8 squadre impegnate raccolgono una quota di iscrizione, che viene in parte utilizzata per opere benefiche di questo tipo, con la partecipazione anche degli arbitri. Già in passato era stato donato un ventilatore per l'ossigeno e questo nuovo dono aiuterà ulteriormente il personale sanitario.