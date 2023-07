Sanremo: che fine ha fatto la proposta di uno spazio pubblico intitolato al partigiano Alfredo Schiavi?

Uno spazio pubblico intitolato alla memoria del partigiano sanremese Alfredo Schiavi. Questa la richiesta avanzata dalla sezione ANPI matuziana prima a marzo e poi il 25 Aprile, in occasione delle celebrazioni per la Liberazione. Richiesta che, però, al momento non ha ancora avuto risposta. A oggi non c’è traccia di un progetto volto all’intitolazione di uno spazio in ricordo di Alfredo Schiavi.

A rinfrescare la memoria all’amministrazione è intervenuta Amelia Narciso, presidente della sezione sanremese di ANPI. “Ogni giorno leggiamo con attenzione le informazioni dei media circa le iniziative di codesta amministrazione per la città e la cittadinanza - spiega Narciso - nella utopica speranza di trovare almeno un accenno a quanto ufficialmente richiesto dal mese di marzo al sindaco Biancheri, alla vice sindaco Pireri, all’assessore Ormea, richiesta ribadita in occasione della celebrazione del 25 aprile e accolta con pubblica dichiarazione della vice sindaco: la dedica di uno spazio pubblico al cittadino partigiano Alfredo Schiavi, benemerito del rispetto e della trasmissione dei valori fondanti della nostra Costituzione, magistrale educatore della Memoria e della democrazia realizzata attraverso i principi della Costituzione Italiana. Una figura unica e preziosa di educatore”.

“È forse troppo trovare uno spazio che sia a lui dedicato per riconoscenza verso ciò che lui ci ha trasmesso? - incalza Amelia Narciso - o forse Sanremo non sa che farsene di un educatore? Di un partigiano? Di un cittadino che ha avuto cura della sua città e dei giovani che in essa crescono?”.

“Abbiamo atteso invano una riposta, un accenno di riscontro - conclude Narciso - consapevoli che tale tema purtroppo non è evidentemente sentito da una amministrazione troppo spesso sorda e restìa a dare valore a ciò che non serve a incrementare i profitti ma aiuterebbe a far crescere cittadini migliori”.