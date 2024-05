Elezioni Sanremo: il Comitato Rolando Sindaco interviene sulla vicenda degli 'sconti elettorali',

Il Comitato Rolando Sindaco interviene sulla vicenda del farmacista e degli 'sconti elettorali'.



“Lascia esterefatti la leggerezza con cui taluni personaggi scelgono i loro candidati di punta, per poi perderli ancora prima del deposito delle liste. L’amministrazione pubblica è una cosa seria e richiede, ancor prima di amministrare, una conoscenza approfondita non solo della città ma anche delle persone con cui accompagnarsi. L’Anima bisogna averla veramente e non solo sui manifesti elettorali. Registriamo infine che gli esempi di 'inesperienza mageriana' cominciano a diventare veramente tanti”.