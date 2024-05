Il movimento civico di centro destra 'Andiamo!' a sostegno del candidato Sindaco Gianni Rolando presenta i candidati

Il movimento civico di centrodestra Andiamo!, fondato dall’ex Sindaco Maurizio Zoccarato, a sostegno della candidatura a Sindaco di Gianni Rolando, presenta i suoi candidati.

“Una squadra composta da persone diverse – afferma Maurizio Zoccarato - per esperienza e competenza, ma tutte caratterizzate dalla voglia di fare e fare bene. I nostri candidati sono e saranno sempre a disposizione dei cittadini, per ascoltare le loro esigenze e farsi portavoce con la futura amministrazione comunale dei problemi che vivono quotidianamente e delle proposte per migliorare Sanremo”.

“L’ascolto è il motore del cambiamento - commenta l’ex Vice Sindaco Claudia Lolli - solo con il confronto diretto e costante con le persone, possiamo far crescere Sanremo e la sua economia. 'Andiamo!' è un movimento civico vicino alla gente, che crede nelle grandi opere, ma che vuole porre un’attenzione quotidiana alla Sanità, alla vivibilità e decoro della città”.

“Una lista composta da persone che - conclude il portavoce di 'Andiamo!' Donato Di Ponziano - fin da subito, hanno sposato la filosofia e i valori del nostro movimento civico, primo tra tutti la necessità che un bene prezioso, come l’acqua, rimanga pubblico e che credono fortemente nella necessità di un nuovo passo dell’attività amministrativa comunale, per far tornare Sanremo una meta turistica di rilievo internazionale e far rifiorire il commercio”.

Antonio Fera (capolista), 74 anni, imprenditore edile, già Assessore Comunale all’Ambiente e Lavori Pubblici e membro del Consiglio di Amministrazione di una società partecipata

Ivan Paolo Allocca, 21 anni, studente universitario e operatore di servizio civile in una pubblica assistenza

Stefano Benza, detto ‘Beto’, 27 anni, appassionato di arte, sport ed eventi

Mildred Bermeo, 46 anni, Capo reparto OSS in RSA

Elio Bossi, 65 anni, Veterinario e Presidente dell’Ordine Provinciale, già Consigliere Comunale

Silvia Calcagno, 58 anni, imprenditrice

Carla Cammillò, 52 anni, cuoca, rappresentante dei genitori dell’Istituto Ruffini Aicardi in Valle Armea

Federica Cozza, 37 anni, Manager in ambito sanitario

Vincenzo D’Agostino (detto Enzo), 72 anni, pensionato, ex commerciante nel floricolo, impegnato nel sociale

Arben Deliu, detto ‘Beni’ 50 anni, artigiano edile

Andrea Di Blasio, 42 anni, giornalista professionista

Olga Dolgikh, 61 anni, interprete e docente di russo

Thomas Fero, 33 anni, Medico di Medicina generale, docente ed istruttore di Primo Soccorso

Carmelo Gammacurta, 33 anni, Operatore Socio Sanitario in una Casa di Riposo

Daniele Moraglia, 42 anni, Docente Universitario, presso l’Università Foro Italico di Roma e sport sales manager. Presidente di Riviera Triathlon 1992

Michela Musizzano, 46 anni, avvocato

Giorgio Oddo, 28 anni, praticante avvocato

Mario Rolando (detto Snoopy), 75 anni, pensionato, ex commerciante, gestore per 21 anni bar Snoopy via Matteotti e per 18 anni della tabaccheria Babalu, presso i giardini Vittorio Veneto

Olmo Romeo, 44 anni, imprenditore. Ha già rivestito ruoli istituzionali: Consigliere Comunale, Presidente Nazionale di Federgioco, membro del Consiglio di amministrazione del Casinò, socio fondatore e Consigliere di Amministrazione del Consorzio Forestale Montebignone. Attualmente Presidente Regionale del Turismo e del Commercio in CNA, Consigliere della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Vicepresidente dell’Azienda Speciale della CCIAA Riviere di Liguria

Massimo Rossano, 54 anni, Dottore Commercialista, già Assessore al Bilancio del Comune di Sanremo e Consigliere Comunale

Luciano Rossi, 70 anni, artigiano

Maria Josè Sciortino, 52 anni, Avvocato

Fabrizio Taricco, 41 anni, gestore della Tabaccheria in via Martiri e musicista

Francesca Zoccarato, 51 anni, ingegnere, funzionario in un’azienda pubblica di servizi di igiene urbana.