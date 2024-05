Sanremo: ok del Consiglio all'ingresso del privato in Rivieracqua, Von Hackwitz "Non è finita qui!"

“L’amministrazione Biancheri si piega ancora una volta ai diktat del plenipotenziario Sindaco di Imperia, Presidente della Provincia e Commissario dell’ato idrico Scajola”. Interviene in questo modo Robert Von Hackwitz, e candidato alle prossime elezioni in ‘Progetto Comune’.

“Si è piegata – prosegue - accettando il rischio di votare una pratica che non aveva carattere di inderogabilità ed urgenza, così come previsto dall’articolo 38, comma 5 del Testo Unico sugli Enti Locali per i consigli comunali convocati dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Una pratica apparentemente tecnica che riguardava la modifica dello statuto di Rivieracqua e dei patti parasociali, modifiche, però, finalizzate alla privatizzazione della società interamente pubblica che gestisce il servizio idrico integrato in Provincia. Insieme a molte altre persone lotto per l’acqua pubblica dal 2008, una lotta che ha attraversato una raccolta di 2 milioni di firme per indire un referendum per abrogare l’obbligo di privatizzare il servizio idrico, poi vinto nel giugno 2011 con percentuali bulgare, una lotta che ci ha portato ad organizzare quasi venti presidi davanti alla sala dei Sindaci in Provincia di Imperia, dove si riuniva l’ATO idrico nel 2012-2013-2014 per garantire il rispetto del risultato referendario in Provincia e vigilare, una lotta che è proseguita con la richiesta che il nostro voto (e di altri 26.000.000 di italiani) fosse rispettato, una lotta che ci ha portato a confrontarci più volte con i vertici dell’azienda In House Rivieracqua e a confrontarci con Sindaci, Assessori, Dirigenti e funzionari pubblici”.

“Ebbene tutto questo è stato spazzato via definitivamente – termina - ieri sera in Consiglio Comunale a Sanremo dove la maggioranza compatta guidata dal Sindaco Biancheri ha votato in maniera favorevole alla pratica consegnando Rivieracqua al privato. Solo il consigliere Artioli, come già in altre occasioni, ha mantenuto il suo inossidabile impegno a favore dell’acqua pubblica, gliene va reso merito e va ringraziato. Ma la battaglia non è finita finché non è finita: esistono ancora altre vie da percorrere per fermare questo processo di privatizzazione; certo sono vie complicate, fatte di ricorsi presso diverse magistrature, studio di documentazione, bilanci e sentenze ma non molliamo. Con Progetto Comune continueremo senza ombra di dubbio la battaglia per l’acqua pubblica”.