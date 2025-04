Ambulatori per i casi a bassa complessità attivi nelle festività pasquali e nei ponti del 25 aprile e 1 maggio

Ecco le aperture straordinarie di studi medici per le festività pasquali di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile 2025, per il 25 e 26 aprile e per il ponte e fine settimana del 1 maggio. Per supportare i cittadini nel periodo delle festività pasquali e non solo, è prevista l'apertura di studi medici di MMG e dell'ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera.

L'offerta è aperta a tutti i cittadini di Asl1, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell’elenco di seguito riportato, anche se diversi dal proprio Medico di medicina generale. L'accesso è diretto, senza necessità di prenotazione, nei giorni e negli orari indicati. Il calendario copre tutti i tre Distretti sociosanitari di Asl1.

https://www.asl1.liguria.it/tutte-le-comunicazioni/1905-ambulatori-festivita-aprile-2025.html

Distretto di Ventimiglia

- L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera, aperto h24.

Distretto di Sanremo

19 aprile 2025

Dott. Luongo Stefano, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Hoxhaj Fabjola, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott.sa Tibaldi Claudia, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

20 aprile 2025

Dott.sa Tibaldi Claudia, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Garello Anna, corso Imperatrice 5 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

21 aprile 2025

Dott.sa Hoxhaj Fabjola, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott. Luongo Stefano, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Tibaldi Claudia, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

25 aprile 2025

Dott. Cecchelli Enrico via Garibaldi 63 Riva Ligure, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Garello Anna corso Imperatrice 5 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Colombo 4 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Scovazzi Santo Stefano al Mare, dalle 14 alle 17;

26 aprile 2025

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott. Comparato Federico, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Garello Anna corso Imperatrice 5 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Colombo 4 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Scovazzi Santo Stefano al Mare, dalle 14 alle 17;

27 aprile 2025

Dott.sa Garello Anna corso Imperatrice 5 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

1 maggio 2025

Dott.sa Hoxhaj Fabjola, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott. Luongo Stefano, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott.sa Tibaldi Claudia, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Colombo 4 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Scovazzi Santo Stefano al Mare, dalle 14 alle 17;

3 maggio 2025

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Colombo 4 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Zaharia Veronica piazza Scovazzi Santo Stefano al Mare, dalle 14 alle 17;

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott.sa Hoxhaj Fabjola, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott. Luongo Stefano, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Russo Claudia, corso Orazio Raimondo 23 Sanremo, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Dott. Cecchelli Enrico, via Garibaldi 63 Riva Ligure, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;

Dott.sa Lo Blundo Viviana via San Francesco 298 Taggia, dalle 15 alle 18;

Dott. Comparato Federico, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 8 alle 12;

4 maggio 2025

Dott. Matani Moreno, corso Matuzia 13 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott.sa Hoxhaj Fabjola, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 14 alle 17;

Dott. Luongo Stefano, corso Imperatrice 7 Sanremo, dalle 8 alle 12;

Dott.sa Russo Claudia, corso Orazio Raimondo 23 Sanremo, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17;