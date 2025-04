Sabato 19 aprile appuntamento adi Asl 1 con le fibre alimentari

Tutto pronto per l'evento in programma il prossimo 19 aprile, sull'onda del successo che hanno avuto le giornate di “Explora Salute”, l'expo dedicato alla promozione della salute, nell'ambito del progetto europeo finanziato dal programma EU4Health denominato CIRCE-JA, la cui mission è quella di rafforzare le cure primarie nei sistemi sanitari dell’UE.

Al centro dell'incontro dal titolo “Fibre e fantasia: ricette creative che fanno bene al cuore”, dalle 10 presso la biblioteca Lagorio di Imperia, condotto dalle dietiste di Asl1 (Dott.sa Federica Leuzzi e Dott.sa Francesca Boni), ci sarà la sana e corretta alimentazione, focalizzando l'attenzione sul tema delle fibre alimentari. E' noto infatti che un apporto adeguato favorisce il benessere intestinale e ormai un'ampia letteratura ha dimostrato l'effetto protettivo e curativo, relativamente, a stati patologici come diabete, ipertensione e dislipidemie.

Alimentarsi correttamente non è solo un investimento sul futuro, ma contribuisce al benessere psicofisico, oltre ad essere legato al piacere e alla convivialità.

L'incontro è pensato come una chiacchierata dove si discuterà degli effetti benefici dei vari tipi di fibra, perchè, non forse tutti lo sanno, ma le fibre non sono tutte uguali. Si parlerà della distribuzione e presenza nei vari alimenti e del mondo in cui è possibile coprirne i fabbisogni giornalieri: il consumo medio infatti tra la popolazione italiana è risultato molto più basso rispetto a quanto ci raccomandano le linee guida.

Infine, ci sarà spazio al cooking show con la food blogger Raffaella Fenoglio, che sarà un'occasione per suggerire e mettere in pratica ricette semplici e bilanciate, assaggiando poi quanto preparato.

Al fine di coinvolgere un ampio pubblico, si è scelto di realizzare eventi di promozione della salute in contesti non sanitari, mediante un ciclo di incontri tematici, che si svolgeranno di sabato per quattro mesi in spazi aperti alla comunità. Ogni appuntamento sarà dedicato a un tema chiave: alimentazione e stili di vita, vita attiva ed empowerment psicologico. L’obiettivo è sensibilizzare e fornire strumenti pratici per migliorare il benessere quotidiano, prevenendo comportamenti a rischio e favorendo scelte consapevoli per la salute.