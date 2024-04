Sanremo accessibile: ecco la pubblicazione del Peba con suggerimenti e consigli per abbattere le barriere

Il Comune di Sanremo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per rendere la città più accessibile nell’ambito del progetto Peba. Si tratta di una pubblicazione, che vuole essere elemento di stimolo e di suggerimento per commercianti, imprese e tecnici e ha l'intenzione non solo di richiamare la normativa in vigore, ma anche di proporre quelle norme di buonsenso, spesso molto semplici ed economiche, ma che contribuiscono a migliorare notevolmente l'accoglienza e la fruibilità degli esercizi pubblici ad ogni categoria di utenti.

La pubblicazione è promossa dal comitato PEBA, supportato dall'amministrazione, in collaborazione con gli uffici e condiviso con le associazioni di settore. E’ il primo passo per l'avvio di un progetto articolato, una campagna che prevede oltre la sensibilizzazione, in primis la consulenza diretta con il comitato PEBA e poi la ricerca di soluzioni pratiche e mediatiche, la produzione e la fornitura di rampe, l'adozione di strumenti, gadget e quant'altro possa essere funzionale al progetto, alle soluzioni, alla visibilità e alla sensibilizzazione, con l'obbiettivo di una crescita culturale adeguata ad una città moderna e famosa come è Sanremo.

Negli anni novanta del secolo scorso le persone con disabilità in Europa erano circa cinquanta milioni, pari al 14% della popolazione totale, ma solo sei milioni di loro riuscivano con una certa continuità a viaggiare per turismo. Oggi i dati sul turismo accessibile ci dicono che il numero di persone con disabilità o esigenze speciali in Europa è cresciuto a 130 milioni di cui però ben 50 milioni viaggiano per turismo in modo regolare. Se si tiene conto che la persona disabile non viaggia mai da sola il conto è semplice. Inoltre ci sono agevolazioni fiscali e fondi dedicati all'abbattimento delle barriere architettoniche che permettono di rivalutare i locali.

Nel corso della presentazione il Sindaco, Alberto Biancheri, ha ricordato l’importante impegno del suo vice e Assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri (che sta meglio dopo l’incidente di alcune settimane fa): “E’ stato fatto un lavoro importante dal 2016 ad oggi e ora possiamo finalmente arrivare a questi consiglio, importanti per tutta la città”.

L’Assessore Massimo Donzella ha sottolineato come sia stato possibile arrivare a questo risultato solo ed esclusivamente grazie alla collaborazione di chi vive sul campo le problematiche delle barriere architettoniche.

Grande la soddisfazione delle associazioni che fanno parte del Comitato Peba e che hanno fattivamente collaborato per arrivare a questo progetto, che potrà ultimamente essere ancora migliorato. Molti i suggerimenti e le linee guida che vengono evidenziati, su: parcheggi, segnaletica esterna, ingressi, porte, gradini, uscite di sicurezza, accoglienza, servizi interni, informazioni, arredi, tavoli, prodotti, servo scale e servizi igienici. Consigli che vengono fatti a tutti ma, in particolare, alle categorie del commercio.

Sulla brochure prodotta c’è anche un Qr Code che riporta al sito internet dove le spiegazioni sono ulteriormente approfondite.