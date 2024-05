Concessioni balneari: nuovo 'No' del Tar per uno stabilimento di Sanremo, quale futuro?

Quale futuro per i concessionari degli stabilimenti balneari con la direttiva Bolkestein? Una domanda che da anni si pongono gli stessi e anche la politica locale e nazionale, in relazione a come verranno assegnati i lidi nei prossimi anni.

L’ultima tegola che è caduta sulla testa dei balneari riguarda la decisione del Tar della nostra regione, che si è definitivamente pronunciato respingendo il ricorso di uno stabilimento di Sanremo, i bagni ‘La Brezza’, che si erano opposti alla scadenza della concessione demaniale al 31 dicembre 2023 e pure alla delibera che differiva la stessa al 31 dicembre 2024.

Secondo il Tar è priva di aggancio normativo la tesi secondo cui il titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata prima del 2009, vanterebbe un diritto sostanzialmente perpetuo sul bene demaniale. La concessione, sempre secondo il tribunale, non conferiva un diritto al rinnovo automatico del titolo, ma una prelazione rispetto agli altri aspiranti alla concessione, a parità di garanzie di proficua utilizzazione del bene.

Secondo il Tar, quindi, il ricorso introduttivo è parzialmente inammissibile e irricevibile quello per motivi aggiunti, condannando la società che gestisce i ‘La Brezza’ al pagamento delle spese per 4.000 euro. Si tratta di uno dei tanti ricorsi che gli stabilimenti hanno presentato, non solo a Sanremo ma in tutta la nostra provincia.

Ora i titolari delle concessioni attendono sempre risposte per capire quale sarà il loro futuro.