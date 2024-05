Sanremo: martedì 21 maggio lo sciopero dei 48 taxi matuziani

13 ore di stop. I 48 taxi del Consorzio Taxi Sanremo prenderanno parte allo sciopero nazionale indetto per martedì 21 maggio. L’astensione dal lavoro inizierà alle 9 per concludersi alle 22, fatte salve le fasce di garanzia.

Uno sciopero che, come spiegato dagli stessi tassisti sanremesi, ha diversi motivi e che sono riconducibili “ad un evidente tentativo di interferenza nella trascrizione dei Decreti attuativi e nelle disposizioni che dovranno regolamentare le piattaforme d'intermediazione, dai poteri forti di Multinazionali che da anni stanno cercando di attaccare il nostro settore per destrutturarlo”.

Proprio per questo motivo i taxi di Sanremo rimarranno fermi dalle 9 alle 22 di martedì 21 maggio. Nell’annunciare l’astensione dal lavoro, il Consorzio Taxi Sanremo ribadisce le proprie volontà e lancia un messaggio al Governo: “Oggi come allora serve una reazione forte della categoria per ricordare a questo esecutivo e ai Ministri competenti gli impegni presi durante i nostri incontri”.