Bordighera, ok della Giunta al nuovo impianto di climatizzazione dell’ex Chiesa Anglicana

Il centro culturale dell’ex Chiesa Anglicana di Bordighera avrà un nuovo impianto di climatizzazione: la Giunta Comunale ne ha approvato questa mattina il progetto esecutivo.

Quanto in uso fino ad oggi sarà sostituito con un impianto che risulta molto versatile nella distribuzione e che garantisce rese e rendimenti elevati. Saranno tra l’altro possibili una più efficace regolazione e il funzionamento in caldo, in freddo e con la semplice deumidificazione, quest’ultima utile nel caso in cui si vogliano esporre opere d’arte che non tollerano elevata umidità dell’aria.

“L’impianto garantirà un elevato confort all’interno del centro polivalente nell’arco di tutto l’anno e consentirà inoltre un apprezzabile risparmio economico nella stagione fredda, il tutto nell’ottica di sostenibilità e di riduzione delle emissioni.” commenta il Sindaco Vittorio Ingenito. “Questo intervento segue il restauro conservativo dell’edificio realizzato tra il 2021 e il 2022 e l’acquisto di dotazioni (pannelli e luci) che ne hanno valorizzato le potenzialità di polo espositivo d’eccellenza, come confermano anche le prestigiose mostre d’arte ospitate negli ultimi anni. Procede dunque il lavoro dell’Amministrazione per la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio storico e culturale di Bordighera.”

Il progetto è stato autorizzato a seguito dell’istruttoria compiuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona.

L’importo complessivo dell’intervento è pari a € 102.000, di cui € 90.000 ottenuti dall’Amministrazione Comunale grazie a un contributo a fondo perduto da parte del Ministero dell’Interno in base alla legge 160/2019 per investimenti destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.