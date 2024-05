Sanremo: nuovo step con la determina del Comune per il restyling del Porto Vecchio, ora tre mesi per il progetto definitivo

Con la determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune dal Dirigente del settore, Danilo Burastero, c’è un nuovo step per il progetto di restyling del porto vecchio di Sanremo. Nei mesi scorsi il Consiglio di Stato aveva preso atto della rinuncia da parte della Porto di San Francesco e l’ok definitivo della ‘Porto di Sanremo Srl’ ad eseguire i lavori.

Il nuovo porto… vecchio di Sanremo, lo ricordiamo, è un lavoro da circa 110 milioni di euro (oltre alla base d’asta di 100 mila euro di canone di concessione annuale a favore del Comune) per un appalto del valore stimato di 636.885.000 di euro. I lavori prenderanno il via dalle opere a terra, da quel sottopasso che rivoluzionerà la viabilità in via Nino Bixio portando il traffico sotto terra dall’incrocio con corso Mombello sino all’altezza delle Poste Centrali oltre alla creazione di un parcheggio sotterraneo da 135 posti auto. I costi delle opere a mare sono quantificati in 31 milioni, mentre saranno 18 quelli che serviranno per il tunnel ed il parcheggio. In più sono da sommare 5 milioni per gli impianti, 2,3 per le strutture e 17 milioni per quelle di carattere architettonico. A questi vanno aggiunti gli oneri di sicurezza, progettazione, rilievi, collaudi e altro, fino al raggiungimento dei 110 milioni complessi. La durata dei lavori prevista è di quattro anni.

Le uniche perplessità sull’importantissimo intervento arrivano dall’impatto che il cantiere avrà sull’intero centro della città per tutta la sua durata. C’è anche il tema dei bar e ristoranti della zona portuale che si chiedono dove e come potranno operare nel periodo di lavoro.