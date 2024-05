Sanità: riapre stanotte il pronto soccorso dell’ospedale Saint Charles di Bordighera

Riaprirà questa notte, come previsto dal contratto, il Pronto Soccorso a Bordighera in sostituzione del Punto di Primo Intervento. Dalle prossime ore sarà quindi possibile prendere in carico le emergenze mediche e chirurgiche; le attività traumatologiche verranno gestite, ancora per le prossime due o tre settimane, con il supporto del Pronto Soccorso di Sanremo.