23 anni fa nasceva Sanremo News e siamo sempre qui: buon compleanno a voi da tutti noi

Nessuna particolare celebrazione ma semplicemente il ricordo di tanti anni di lavoro. Oggi, infatti, Sanremo News compie 23 anni. Sono stati a tratti entusiasmanti e in altri difficili ma ci siamo ancora ed è questo l’importante. Non dimentichiamo quel 21 maggio 2001, quando quattro ‘pazzi’ vedevano l’editoria on line come il futuro.

Riccardo Lora, Luca Giovannetti e Carlo Venditto insieme al sottoscritto e a Federico Crespi si buttavano in una avventura che nessuno pensava potesse essere davvero così. Non c’erano ancora le Adsl, le linee che ai tempi erano a ‘banda larga’ ma che ora avrebbero velocità di gran lunga inferiori a quelle raggiunte da un semplice smartphone.

Ma ci abbiamo provato. Eravamo i secondi in Italia ad aprire un giornale on line, ovviamente i primi in Liguria e in provincia e da lì è nato un gruppo editoriale (More News) che oggi conta decine di giornali in tutto il Nord Ovest, tra cui grandi città e province come Savona, Cuneo, Torino, Genova, Asti, Varese e Mantova. Non vogliamo, oggi, fare i tanti nomi che si sono succeduti in questi vent'anni anche se vogliamo raggruppare tutti quelli che hanno lavorato ogni giorno per arrivare a questo che non deve essere un traguardo ma un punto di una nuova partenza.

Oggi il nostro gruppo racchiude tanti dipendenti ed è orgoglioso di poter affrontare le nuove sfide con contratti giornalistici che ci rendono ancora una volta unici, sul nostro territorio e su molti altri. La differenza è anche questa e, unita a onestà, competenza e voglia di emergere (anche se purtroppo ogni tanto qualche errore lo commettiamo, sia chiaro) ci spingono a pensare che il prossimo traguardo sarà ancora più importante.

Magari chi vi scrive, al 30° compleanno non sarà più della ‘squadra’ per raggiunti limiti di età ma, statene certi, sarà ancora qui anche solo per scrivere di una festa. Ecco si, mi auguro proprio che ci si potrà vedere tutti per festeggiare come una volta. Buon compleanno a voi da tutti noi.